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Uluslararası Can Bartu Turnuvası'na dünyaca ünlü kulüpler katılacak

Fenerbahçe Futbol Akademi'nin gerçekleştireceği Uluslararası 11 Yaş Altı Can Bartu Turnuvası'nda, Atletico Madrid, Inter, Juventus ve Villarreal de yer alacak

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Haber Merkezi AA
Uluslararası Can Bartu Turnuvasına dünyaca ünlü kulüpler katılacak
Can Bartu

Fenerbahçe Futbol Akademi'nin bu sezon başlattığı 'Her ay bir turnuva' projesinin üçüncü ayağı Uluslararası 11 Yaş Altı Can Bartu Turnuvası, dünyaca ünlü kulüplerin de katılımıyla gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Lefter Kuçükandonyadis Kamp Tesisleri'nde, 16 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek organizasyonda, İspanya'dan Atletico Madrid ve Villarreal ile İtalya'dan Inter ve Juventus gibi önemli kulüpler yer alacak.

Türkiye'den de takımlar var

Toplamda 5 ülkeden 16 takımın katılacağı turnuvada, Türkiye'den Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir gibi takımlar da boy gösterecek. Uluslararası 11 Yaş Altı Can Bartu Turnuvası'nda mücadele edecek takımlar şu şekilde:

İnter (İtalya), Juventus (İtalya), CSKA Sofia (Bulgaristan), Neftçi Bakü PFK (Azerbaycan), Atletico Madrid (İspanya), Villarreal (İspanya), Fenerbahçe Spor Kulübü, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü, Altınordu Futbol Kulübü, Göztepe Spor Kulübü, Altay Spor Kulübü, Manisa Futbol Kulübü, Adana Demirspor Kulübü, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Gölcük Karadeniz Spor Kulübü.

  • Fenerbahçe Futbol Akademi, proje kapsamında daha önce 10 Yaş Altı Semih Şentürk Turnuvası ile 11 Yaş Altı Cumhuriyet Turnuvası'nda amatör kulüpleri ağırlamıştı.
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