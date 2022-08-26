Ümit Karan Seferovic'in neden gol atamadığını açıkladı

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Haris Seferovic, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta da fileleri havalandıramadı.
Seferovic'in performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ümit Karan, Boşnak asıllı İsviçreli futbolcunun gol atamamasının nedeninin Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün olduğunu söyledi.
Hürriyet'e konuşan Karan'ın, Seferovic'le ilgili yorumu şöyle:
"Kanat oyuncuları bencil davranıyor"
- "Seferovic takım oyununda ve ikili mücadelede daha etkili. Aynı zamanda gol vuruşları da iyi ve çok daha dinamik bir oyuncu. Kafa vuruşları da bana göre gayet iyi. Top saklıyor ama topla az buluşuyor. Bu da Galatasaray’ın kenar oyuncularının biraz bencil davranışlarından kaynaklı. Galatasaray’ın kanat oyuncuları skor üretme hedefinde ancak bir santrforu topla buluşturmak, asist yapmak en az gol atmak kadar önemli."