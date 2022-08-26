Spor Ümit Karan Seferovicin neden gol atamadığını açıkladı
FUTBOL FUTBOL

Ümit Karan Seferovic'in neden gol atamadığını açıkladı

Galatasaray'ın eski golcüsü Ümit Karan, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun 'bencil' oynadığı için Seferovic'in topla çok az buluştuğunu söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Ümit Karan Seferovicin neden gol atamadığını açıkladı
Seferovic, 3 maçta 258 dakika süre aldı.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Haris Seferovic, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta da fileleri havalandıramadı.

Seferovic'in performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ümit Karan, Boşnak asıllı İsviçreli futbolcunun gol atamamasının nedeninin Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün olduğunu söyledi.

Hürriyet'e konuşan Karan'ın, Seferovic'le ilgili yorumu şöyle:

"Kanat oyuncuları bencil davranıyor"

  • "Seferovic takım oyununda ve ikili mücadelede daha etkili. Aynı zamanda gol vuruşları da iyi ve çok daha dinamik bir oyuncu. Kafa vuruşları da bana göre gayet iyi. Top saklıyor ama topla az buluşuyor. Bu da Galatasaray’ın kenar oyuncularının biraz bencil davranışlarından kaynaklı. Galatasaray’ın kanat oyuncuları skor üretme hedefinde ancak bir santrforu topla buluşturmak, asist yapmak en az gol atmak kadar önemli."

Ümit Karan
Ümit Karan

Seferovic'in kaçırdığı gol sosyal medyada gündem oldu
SPOR
Seferovic'in kaçırdığı gol sosyal medyada gündem oldu


F.Bahçe ve Trabzonsporun rakipleri belli oluyor

F.Bahçe ve Trabzonspor'un
rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi grup kuraları İstanbul'da çekiliyor.
Tribün lideriöldürüldü

Tribün lideri
öldürüldü

​Katiliyle aynı masada oturduğu ortaya çıktı.
Kazandığı para belli oldu

Kazandığı para
belli oldu

​Fenerbahçe adını gruplara yazdırdı, kasasını doldurdu.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

Fenerbahçe Caulker'ın sözleşmesini feshetti.
Konferans Ligi'nde <br>kura heyecanı

Konferans Ligi'nde
kura heyecanı

Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belirleniyor.
Avrupa karnesi zayıf

Avrupa karnesi zayıf

Abdullah Avcı'nın şaşırtan istatistiği.
Belçika'da turu kaptık

Belçika'da turu kaptık

​Başakşehir, rövanşı kazandı ve Konferans Ligi'nde gruplara kaldı.
Nwakaeme'nin <br>yeni takımı belli oldu

Nwakaeme'nin
yeni takımı belli oldu

​Trabzonspor'un eski yıldızı, Suudi Arabistan'a transfer oldu.
Van Der Sar'dan <br>Ahmetcan yorumu

Van Der Sar'dan
Ahmetcan yorumu

​Hollandalı efsane oyuncu, Ajax'ın transferini değerlendirdi.
Jorge Jesus'tan <br>dikkat çeken hedef

Jorge Jesus'tan
dikkat çeken hedef

​Portekizli teknik adam rakip olmak istedikleri takımı açıkladı.
Bu Fenerbahçe çok farklı!

Bu Fenerbahçe çok farklı!

​Temsilcimiz, Austria Wien'i farklı mağlup ederek gruplara kaldı.
Avrupa Ligi'ne veda<br>Konferans Ligi'ne merhaba

Avrupa Ligi'ne veda
Konferans Ligi'ne merhaba

​Sivasspor, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.
Ölüm grubu belli oldu

Ölüm grubu belli oldu

​Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi İstanbul'da gerçekleşti.
Avustralya’da dev uyuşturucu operasyonu
Dünya

Avustralya’da dev uyuşturucu operasyonu

Avustralya’da gerçekleştirilen ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda polisler toplam 1.8 ton uyuşturucu madde ele geçirdi.Avustralya’da polis, tarihin en büyük uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunu yürütüyor. Uyuşturucu ve Ateşli Silahlar Birimi tarafından gerçekleştirilen iki farklı baskında, Orta Doğu bölgesinden Sydney’e sevkiyatı yapılan mermerlerin arasına gizlenmiş halde toplam 1.8 ton metamfetamin ele geçirildi.
Yerli cep telefonu imalatı yüzde 767 arttı
Ekonomi

Yerli cep telefonu imalatı yüzde 767 arttı

Yerli cep telefonu üretimindeki kalite ve kapasite artışı, 2021 itibarıyla birçok global firmanın Türkiye'de üretime başlaması, döviz kurlarındaki yükseliş ve ithal ürünlerin fiyatlarındaki yükseklik nedeniyle yerli imalat cep telefonlarına yönelim rakamlara da yansıdı. Türkiye'de imalat yoluyla kayıt altına alınan cep telefonu üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 767,43 artarak 6 milyon 904 bin 630 oldu.
PKK örgütten kaçmak isteyenlerin fişini çekiyor: Kanlı infazlara ajan perdelemesi
Gündem

PKK örgütten kaçmak isteyenlerin fişini çekiyor: Kanlı infazlara ajan perdelemesi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 Ocak'tan bu yana 74 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Çözülmeleri engellemek isteyen PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin talimatıyla, Suriye'nin kuzeyinde güvenlik güçlerine teslim olmak isteyen 3 teröristin infaz edildiği ortaya çıktı. Terör örgütünün, bu infazları perdelemek için ise öldürülen teröristleri "ajanlık yapmak"la suçladığı tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.