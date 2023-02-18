Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Arda Turan oluyor

Galatasaray'ın efsane oyuncusu Arda Turan, aktif futbolculuk hayatını noktalamasının ardından, kariyerine teknik direktör olarak devam etme kararı aldığı biliniyordu. Futbolu bıraktıktan sonra TFF'nin Antalya'daki UEFA A ve B Lisans Antrenörlük kursuna katılan Arda Turan, teknik direktörlük için ciddi adımlar atmaya başlamıştı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF yöneticisi Hamit Altıntop tarafından daha önce görevden alınan Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ve Hami Mandıralı’dan sonra genç milli takımlarda Arda Güler, Emre Demir, Ahmet Can Kaplan, Arda Turan, Özan Kabak, Yunus Akgün, Necip Uysal, Caner Erkin, Çağlar Söğüncü gibi bir çok yıldız oyuncuyu A Milli Takım'a kazandıran Teknik Direktör Şenol Ustaömer, Turan Sofuoğlu, Sinan Turhan, Mehmet Hacıoğlu, Mehmet Yıldırım, Bülent Akyıldız, Mehmet Bölükbaşı’nın görevlerine son verildi.