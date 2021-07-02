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Ümit Özat'tan Fenerbahçe'ye teknik direktör önerisi

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Ümit Özat, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü için Hikmet Karaman'ın en uygun isim olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi DHA
Ümit Özattan Fenerbahçeye teknik direktör önerisi
Ümit Özat

Fenerbahçe'de teknik direktör konusu belirsizliğini koruyor. Başkan Ali Koç'un "Pazartesi günü yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız" demecinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar heyecanlanmıştı. Aradan geçen 4 günlük sürede yeni teknik direktörünü bulamayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına antrenörler eşliğinde başladı.

Sarı-lacivertli kulüp teknik direktör konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

"Fatih Terim ve Sergen Yalçın ile yarışacak tek yerli teknik direktör Hikmet Karaman"

Bir dönem sarı-lacivertli formayı giyen ve takım kaptanlığı da yapan teknik adam Ümit Özat ise kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Hikmet Karaman'ın teknik direktörlüğe getirilmesi gerektiğini savundu.

Özat yaptığı paylaşımlarda, "Futbol çok enteresan. Makedonya Milli Takımı bir dönem Hikmet Karaman’a teklifte bulunuyor. Bir aracı vasıtasıyla bu olaya şahidim. Fenerbahçe’de Makedonya Milli Takımı'nın hocasını göreve getirmek istiyormuş. Ama Hikmet hoca burada gözlerinin önünde kimse onu görmüyor. Hikmet Karaman Fenerbahçe de hoca olsun; Fatih Terim ve Sergen Yalçın ile yarışacak bana göre tek yerli teknik direktör" cümlelerini kullandı.

Hikmet Karaman, Türk futbolunun en tecrübeli teknik adamları arasında yer alıyor.
Hikmet Karaman, Türk futbolunun en tecrübeli teknik adamları arasında yer alıyor.

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