Ümraniyespor-Ankaragücü maçında skandal karar

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Süper Lig'in 35. haftasında Ümraniyespor sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Küme düşme potası için son derece önemli olan karşılaşmada yaşananlar, ortalığı karıştırdı. Hakem Mete Kalkavan'ın skandal kararı, sosyal medyayı karıştırdı.
29. dakikada Ankaragücü topu ağlara gönderdi. Fakat Mete Kalkavan top ağlara gitmeden önce elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı verdi.
31. dakikada VAR'dan, Mete Kalkavan'a pozisyonu izlemesi için tavsiye kararı geldi.
32. dakikada VAR incelemesinin ardından Kalkavan, elle oynama olmadığı için penaltı kararını iptal etti. Aynı zamanda hakem, pozisyon bitmeden düdük çaldığı için gol de geçersiz sayıldı ve mücadele 1-1 eşitlikle devam etti. Eğer Mete Kalkavan düdüğü çalmasaydı, Ankaragücü golü bulmuş olacaktı.
Mete Kalkavan, VAR'dan pozisyonu tekrardan izledikten sonra yaptığı hatayı Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'a anlattı. 55 yaşındaki çalıştırıcı, Kalkavan'ın kendisine yaptığı açıklamanın ardından adeta çılgına döndü. Mücadele hakem atışıyla devam etti.