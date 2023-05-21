Ümraniyespor-Ankaragücü maçında skandal karar

Süper Lig'in 35. haftasında Ümraniyespor sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Küme düşme potası için son derece önemli olan karşılaşmada yaşananlar, ortalığı karıştırdı. Hakem Mete Kalkavan'ın skandal kararı, sosyal medyayı karıştırdı.

32. dakikada VAR incelemesinin ardından Kalkavan, elle oynama olmadığı için penaltı kararını iptal etti. Aynı zamanda hakem, pozisyon bitmeden düdük çaldığı için gol de geçersiz sayıldı ve mücadele 1-1 eşitlikle devam etti. Eğer Mete Kalkavan düdüğü çalmasaydı, Ankaragücü golü bulmuş olacaktı.