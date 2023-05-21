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Spor

Ümraniyespor-Ankaragücü maçında skandal karar

Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Ümraniyespor-Ankaragücü maçında yaşanan bir pozisyon sosyal medyayı salladı. Ankaragücü'nün attığı gol, hakem Mete Kalkavan'ın düdüğünü erken çalması nedeniyle iptal edilirken, pozisyon içerisinde yaşanan penaltı kararı da VAR'dan döndü.

Haber Merkezi
16:47 . 21/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.

Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.

Süper Lig'in 35. haftasında Ümraniyespor sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Küme düşme potası için son derece önemli olan karşılaşmada yaşananlar, ortalığı karıştırdı. Hakem Mete Kalkavan'ın skandal kararı, sosyal medyayı karıştırdı.


İşte mücadelede yaşanan olaylar;

29. dakikada Ankaragücü topu ağlara gönderdi. Fakat Mete Kalkavan top ağlara gitmeden önce elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

31. dakikada VAR'dan, Mete Kalkavan'a pozisyonu izlemesi için tavsiye kararı geldi.

32. dakikada VAR incelemesinin ardından Kalkavan, elle oynama olmadığı için penaltı kararını iptal etti. Aynı zamanda hakem, pozisyon bitmeden düdük çaldığı için gol de geçersiz sayıldı ve mücadele 1-1 eşitlikle devam etti. Eğer Mete Kalkavan düdüğü çalmasaydı, Ankaragücü golü bulmuş olacaktı.


Tolunay Kafkas çılgına döndü

Mete Kalkavan, VAR'dan pozisyonu tekrardan izledikten sonra yaptığı hatayı Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'a anlattı. 55 yaşındaki çalıştırıcı, Kalkavan'ın kendisine yaptığı açıklamanın ardından adeta çılgına döndü. Mücadele hakem atışıyla devam etti.


#Mete Kalkavan
#Ankaragücü
#Ümraniyespor
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