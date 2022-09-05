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Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: “Var olma savaşı veriyoruz ama bizi katlediyorlar”

Süper Lig’in 5. haftasında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan müsabakada Trabzonspor’a 1-0 mağlup olan Ümraniyespor’da Başkan Tarık Aksar, yaptığı açıklamada hakem kararlarını eleştirdi.

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Haber Merkezi İHA
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar hakemler için ne söyledi?
Ümraniyespor Haberleri - Tarık Aksar

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, ilk 5 haftası geride kalan Süper Lig ile alakalı önemli açıklamalarda bulunurken hakemlerden dert yandı.

Tarık Aksar:"Bizi katlediyorlar"

Geçtiğimiz hafta Süper Lig'de Trabzonspor maçında iki penaltılarının verilmediğini söyleyen Başkan Tarık Aksar, “Hakem yanıldı diyelim, VAR sistemi nerede? Biz nasıl mücadele edeceğiz bunlarla bu şekilde? Var olma savaşı veriyoruz ama bizi katlediyorlar” dedi.

“Her maçta böyle sıkıntı yaşıyoruz”

Bordo-mavililer karşısında iki penaltılarının görmezden gelindiğini savunan Başkan Tarık Aksar, “Oyuncumuzun kolundan çekiliyor, düşüyor. Kendini bırakmıyor. Diğer tarafta oyuncumuza dirsek atılıyor. Her maçta böyle sıkıntı yaşıyoruz. VAR sistemine ya attığımız golü iptal ettirmek için gidiyorlar ya da penaltımızı iptal etmek için gidiyorlar. Fenerbahçe maçında da aynısı oldu, penaltımız verilmedi ve VAR’a bile bakılmadı” ifadelerini kullandı.

“Türk futbolunda kabuk değişmesi lazım”

Türk futbolunun yapısı konusunda eleştirilerde bulunan Aksar, “Bizi görmezden geliyorlar. Ne işi var Süper Lig’de dediler. Bugün var, yarın yok diyorlar; ayıp ve günah. Ben hak ettim ve hak ettiğim yere geldim. Sizin kurduğunuz takımlar 100 milyon Euro, ben 4.5 milyon Euro’ya takım kurdum. Biz nasıl mücadele edeceğiz bunlarla bu şekilde? Biz bu ülkenin evlatları değil miyiz? Var olma savaşı veriyoruz ama bizi katlediyorlar. Her şeyde kabuk değişiyor, artık Türk futbolunda da kabuk değişmesi lazım. Emeklerimize yazık. Hakem yanıldı diyelim, VAR sistemi nerede? Adamlar çağırmadı bile" şeklinde konuştu.

“Ses çıkarmaya devam edeceğiz”

İlerleyen haftalarda hatalara karşı tepkilerini dile getirmeye devam edeceklerini de belirten Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, “Kavgacı olmaktan kaçınıyorum, kimseyle kötü olmayalım diyorum fakat böyle hakkımız yeniyor. Bundan sonra ses çıkarmaya devam edeceğiz, hakkımızı yedirmemek için” dedi.

“Herkes her şeyi görüyor”

TFF ile konu hakkında bir görüşme yapıp yapmayacaklarına yönelik gelen bir soruyu Aksar, “TFF Başkanı bizim ağabeyimiz ama herkes her şeyi görüyor. TFF yetkilileri geliyor maçlarımıza, onlar da görüyor. Bu kadar haksızlık olmaz” diye cevaplandırdı.

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