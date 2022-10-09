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Ümraniyespor'dan tepki: Hakem yok VAR nerede?

Kayserispor'un Ümraniyespor karşısında kazandığı penaltı tartışmalara neden oldu. Pozisyonun ardından İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından dikkati çeken bir paylaşım yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümraniyespor-Kayserispor maçındaki penaltı pozisyonu
Penaltı pozisyonu (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Süper Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor'un sahasında Kayserispor'u konuk ettiği maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Ev sahibi ekibin 2-1 önde götürdüğü maçın 64. dakikasında karşılaşmanın hakemi Burak Şeker, Kayserispor lehine penaltı kararı verdi.

Hakem Burak Şeker
İHA
Hakem Burak Şeker

Eline mi yoksa sırtına mı çarptı?

Kemen'in ceza yayı üzerinden çektiği şutta top Ümraniyesporlu futbolcu Oğuz Gürbulak'a çarptı. Bunun üzerine hakem Burak Şeker, topa elle müdahale yapıldığı gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.

Ümraniyesporlu futbolcular topun ele değil de sırta çarptığını belirterek itirazlarda bulunsa da karar değişmedi.

Kayserispor'da topun başına geçen Mensah fileleri havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi.

Ümraniyespor'dan tepki

Penaltı kararının ardından Ümraniyespor Kulübü'nün sosyal medya hesabından, "Doğramalara doymadınız. Hakem zaten YOK, VAR nerede?" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapıldı.

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