Ümraniyespor'dan tepki: Hakem yok VAR nerede?

Süper Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor'un sahasında Kayserispor'u konuk ettiği maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Ev sahibi ekibin 2-1 önde götürdüğü maçın 64. dakikasında karşılaşmanın hakemi Burak Şeker, Kayserispor lehine penaltı kararı verdi.

İHA Hakem Burak Şeker

Eline mi yoksa sırtına mı çarptı?

Kemen'in ceza yayı üzerinden çektiği şutta top Ümraniyesporlu futbolcu Oğuz Gürbulak'a çarptı. Bunun üzerine hakem Burak Şeker, topa elle müdahale yapıldığı gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.

Ümraniyesporlu futbolcular topun ele değil de sırta çarptığını belirterek itirazlarda bulunsa da karar değişmedi.

Kayserispor'da topun başına geçen Mensah fileleri havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi.

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Ümraniyespor'dan tepki

Penaltı kararının ardından Ümraniyespor Kulübü'nün sosyal medya hesabından, "Doğramalara doymadınız. Hakem zaten YOK, VAR nerede?" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapıldı.

Doğramalara doymadınız. Hakem zaten YOK, VAR nerede? pic.twitter.com/jgfncS4vA1 — HangiKredi Ümraniyespor (@Umraniyespor) October 9, 2022