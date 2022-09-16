Stefan Kuntz'a Salih ve Umut tepkisi

Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekibimizde bu maçların aday kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Stefan Kuntz'un Beşiktaş formasıyla sezona iyi bir başlangıç yapan Salih Uçan'ı ve Trabzonspor'a transfer olan son gol kralı Umut Bozok'u kadroya almaması dikkati çekti.

Bu iki futbolcunun kadroda olması gerektiğini savunanlar, sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi.

Salih Uçan ve Umut Bozok'un isimleri, bir anda Twitter'da en çok konuşulan konular arasında girdi.

İşte o tepkilerden bazıları:

Salih uçan ve umut bozok'a yazık oldu. https://t.co/QsdaUznIXU REKLAM September 16, 2022

Rakipler çok kötü dengimiz değil ama şu kadroya Berkay Özcan, Salih Uçan ve Umut Bozok'u almamak ayıptır günahtır. https://t.co/KMHo412uNR — Mertcan Çörekçi (@mertcan_corekci) September 16, 2022

Salih Uçan yok ama Berkan Kutlu var. Umut Bozok yok ama Halil Dervişoğlu var. Enteresan. https://t.co/JfvHfkXzAT — Emre Tanrıver (@emretanriver_) September 16, 2022

Berkan yerine Salih Uçan, Serdar Dursun yerine de Umut Bozok olmalıydı. https://t.co/nE12s7zV9b — Galatasaray Beyefendisi (@CimbomunHayrani) September 16, 2022