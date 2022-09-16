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Stefan Kuntz'a Salih ve Umut tepkisi

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, Salih Uçan ve Umut Bozok'u kadroya almaması sosyal medyada gündem oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Umut Bozok ve Salih Uçan Milli Takımda kadrosunda var mı?
Stefan Kuntz

Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekibimizde bu maçların aday kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Stefan Kuntz'un Beşiktaş formasıyla sezona iyi bir başlangıç yapan Salih Uçan'ı ve Trabzonspor'a transfer olan son gol kralı Umut Bozok'u kadroya almaması dikkati çekti.

Bu iki futbolcunun kadroda olması gerektiğini savunanlar, sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi.

Salih Uçan ve Umut Bozok'un isimleri, bir anda Twitter'da en çok konuşulan konular arasında girdi.

İşte o tepkilerden bazıları:

A Milli Takım kadrosu belli oldu
SPOR
A Milli Takım kadrosu belli oldu
Kadromuz belli oldu

Kadromuz belli oldu

Teknik direktör Stefan Kuntz'dan sürpriz tercihler.
İmzayı attı

İmzayı attı

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