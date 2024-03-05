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Spor

Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. RSC Anderlecht Stadium’da oynanacak karşılaşmayı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Peki, Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç yayın bilgisi, kadrosu ve muhtemel 11’ler.

14:30 - 5/03/2024 Salı
Yeni Şafak
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Union Saint-Gilloise’e konuk olacak. Anderlecht Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro düdük çalacak. Hakem Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ile Luciano Maia yapacak. Peki, Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

UNİON SAİNT-GİLLOİSE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu
Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe
maçı 7 Mart Perşembe saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ekranlarından naklen yayınlanacak.

UNİON SAİNT-GİLLOİSE - FENERBAHÇE CANLI SKOR

UNİON SAİNT-GİLLOİSE - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

UNİON SAİNT-GİLLOİSE

49 Anthony Moris

16 Christian Burgess

26 Ross Sykes

28 Koki Machida

4 Matias Rasmussen

21 Alessio Castro-Montes

23 Cameron Puertas

27 Noah Sadiki

9 Dennis Eckert

17 Casper Terho

47 Mohamed Amoura

FENERBAHÇE

40 Dominik Livakovic

2 Çağlar Söyüncü

21 Bright Osayi-Samuel

50 Rodrigo Becao

5 İsmail Yüksek

7 Ferdi Kadıoğlu

8 Mert Hakan Yandaş

10 Dusan Tadic

53 Sebastian Szymanski

9 Edin Dzeko

20 Cengiz Ünder



#Union Saint-Gilloise
#Fenerbahçe
#Süper Lig
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