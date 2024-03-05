Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Union Saint-Gilloise’e konuk olacak. Anderlecht Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro düdük çalacak. Hakem Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ile Luciano Maia yapacak. Peki, Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
UNİON SAİNT-GİLLOİSE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UNİON SAİNT-GİLLOİSE - FENERBAHÇE CANLI SKOR
UNİON SAİNT-GİLLOİSE - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
UNİON SAİNT-GİLLOİSE
49 Anthony Moris
16 Christian Burgess
26 Ross Sykes
28 Koki Machida
4 Matias Rasmussen
21 Alessio Castro-Montes
23 Cameron Puertas
27 Noah Sadiki
9 Dennis Eckert
17 Casper Terho
47 Mohamed Amoura
FENERBAHÇE
40 Dominik Livakovic
2 Çağlar Söyüncü
21 Bright Osayi-Samuel
50 Rodrigo Becao
5 İsmail Yüksek
7 Ferdi Kadıoğlu
8 Mert Hakan Yandaş
10 Dusan Tadic
53 Sebastian Szymanski
9 Edin Dzeko
20 Cengiz Ünder