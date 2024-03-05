Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son haftasında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Slovakya ekibi Spartak Trnava ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler maçtan 4-0 galip ayrıldı. Goller dakika 36’ Ferdi Kadıoğlu, 48’ Dominik Takac (k.k.), 59’ ve 61’ Edin Dzeko’dan (2) geldi. Fenerbahçe bu sonucun ardından 12 puana ulaşarak averajla gruptan lider olarak çıktı. Fenerbahçe - Spartak Trnava maç özetini izlemek ve UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.