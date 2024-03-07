|
Spor

Fenerbahçe avantaj peşinde

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında bugün Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım, Belçika'dan en az beraberlikle dönüp, 14 Mart'ta İstanbul'da oynanacak rövanşa avantajlı çıkmak istiyor.

09:38 - 7/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Sarı-lacivertliler Konferans Ligi'ndeki 15. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler Konferans Ligi'ndeki 15. maçına çıkacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında bugün Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile deplasmanda karşılaşacak. RSC Anderlecht Stadı'nda (Lotto Park) oynanacak müsabaka TSİ 23.00'de başlayacak. Karşılaşma Exxen'de yayınlanacak.



Sakatlar ve liste dışılar forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ile Joshua King, Union Saint-Gilloise karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca aylar sonra geçen hafta Hatayspor maçıyla sahalara dönen ancak ikinci yarıda oyundan çıkan Becao maç kadrosuna alınmadı. Brezilyalı futbolcunun ameliyat edilen tendonun yanındaki kas grubunda yırtık tespit edildiği ve 10 gün oynamasının zor olduğu öğrenildi. UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun da forma giyemeyecek.




Forvette Batshuayi

Daha önceki turlarda geniş çaplı rotasyonlar yapan teknik direktör İsmail Kartal, bugün ise ideale yakın bir kadroyu sahaya sürecek. Tecrübeli çalıştırıcı, Becao'nun sakatlığı nüksedince stoper ikilisinde Djiku ile Çağlar'a, forvette ise Dzeko'nun yenine Batshuayi'ye görev verecek. Orta saha kurgusu ise İsmail, Szymanski, Mert Hakan'dan oluşacak. Sakatlıktan yeni çıkan Fred ise kulübede görev bekleyecek.


Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Livakovic, Osayi, Djiku, Çağlar, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Cengiz, Batshuayi



#Fenerbahçe
#Konferans Ligi
#Union Saint-Gilloise
40 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kısmi emeklilikte yaş-şart çizelgesi açıklandı: 1999 sonrası 10-12.5-15 yıl çalışma günü olanlar...