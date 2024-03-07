Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında bugün Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile deplasmanda karşılaşacak. RSC Anderlecht Stadı'nda (Lotto Park) oynanacak müsabaka TSİ 23.00'de başlayacak. Karşılaşma Exxen'de yayınlanacak.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ile Joshua King, Union Saint-Gilloise karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca aylar sonra geçen hafta Hatayspor maçıyla sahalara dönen ancak ikinci yarıda oyundan çıkan Becao maç kadrosuna alınmadı. Brezilyalı futbolcunun ameliyat edilen tendonun yanındaki kas grubunda yırtık tespit edildiği ve 10 gün oynamasının zor olduğu öğrenildi. UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun da forma giyemeyecek.
Daha önceki turlarda geniş çaplı rotasyonlar yapan teknik direktör İsmail Kartal, bugün ise ideale yakın bir kadroyu sahaya sürecek. Tecrübeli çalıştırıcı, Becao'nun sakatlığı nüksedince stoper ikilisinde Djiku ile Çağlar'a, forvette ise Dzeko'nun yenine Batshuayi'ye görev verecek. Orta saha kurgusu ise İsmail, Szymanski, Mert Hakan'dan oluşacak. Sakatlıktan yeni çıkan Fred ise kulübede görev bekleyecek.
Livakovic, Osayi, Djiku, Çağlar, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Cengiz, Batshuayi