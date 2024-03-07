Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ile Joshua King, Union Saint-Gilloise karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca aylar sonra geçen hafta Hatayspor maçıyla sahalara dönen ancak ikinci yarıda oyundan çıkan Becao maç kadrosuna alınmadı. Brezilyalı futbolcunun ameliyat edilen tendonun yanındaki kas grubunda yırtık tespit edildiği ve 10 gün oynamasının zor olduğu öğrenildi. UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun da forma giyemeyecek.