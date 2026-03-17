Uzun yıllar Beşiktaş ve Galatasaray forması giymişti: Bebeği için görevinden ayrıldı

17:3517/03/2026, Salı
İskenderunspor, teknik direktör Gökhan Zan'ın görevini bıraktığını duyurdu.

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İskenderunspor, teknik direktör Gökhan Zan'ın görevini bıraktığını duyurdu.

İSTİFASI KABUL EDİLDİ

Kulübün açıklamasında Zan'ın, "yeni doğan bebeğinin sağlık durumuna ilişkin son derece hassas ve özel bir süreçten geçtiği" belirtildi.

Zan'ın, bu süreçte ailesinin yanında olacağı belirtilen açıklamada "Bu zor dönemde ailesinin yanında yer alması bir tercih değil aksine bir eş bir baba olarak önemli sorumluluktur çünkü inanıyoruz ki aile, her şeyden önce gelir ve her şeyden daha değerlidir. Değerli hocamız Gökhan Zan, kulübümüzün önünü açmak adına görevinden istifa etmiştir. Başkanı'mız Sayın Hakan Bolat ve yönetim kurulumuz da istifayı kabul etmiştir. Değerli hocamızın ve ailesinin bu hassas süreçte yanında olduğunu belirtir kendisine, ailesine ve minik yavrumuza sağlıklı, huzurlu günler dileriz." ifadelerine yer verildi.



#Gökhan Zan
#İskenderunspor
#2. Lig
