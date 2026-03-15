Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

11:1415/03/2026, Pazar
Sonraki haber

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya geliyor. Tek maçlık eleme usulüyle oynanacak bu kritik karşılaşma 26 Mart Perşembe günü oynanacak. Peki, Türkiye - Romanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair tüm bilgiler…

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası biletini almak için kritik bir viraja girdi. 


2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek olan ay-yıldızlılar, tek maçlık eleme usulüyle oynanacak bu mücadeleden galip ayrılarak final yolunu açmayı hedefliyor.


MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul'da Beşiktaş Park (Tüpraş Stadyumu) ev sahipliğinde gerçekleşecek. Beşiktaş Park, milli takım için önemli bir stat ve taraftar desteğiyle ay-yıldızlılara avantaj sağlayacak.


TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maç Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe

Başlama Saati: 20.00 (TSİ) 


HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Maçın yayın hakları henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak geleneksel olarak TRT 1 veya TV8 üzerinden şifresiz ve naklen yayınlanması bekleniyor.

PLAY-OFF SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yarı Final: Tek maç eleme usulü. 90 dakika sonunda eşitlik olursa uzatmalar ve penaltılar oynanacak. 

Kazanan Takım: Finalde Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart 2026 Salı günü deplasmanda karşılaşacak (saat 21.45). 

Önem: Bu maç, Türkiye'nin doğrudan 2026 Dünya Kupası finallerine katılma şansını belirleyecek. Romanya'yı geçmek, büyük bir adım olacak!


#Türkiye
#Romanya
#Dünya Kupası Elemeleri
#play-off
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
