A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya geliyor. Tek maçlık eleme usulüyle oynanacak bu kritik karşılaşma 26 Mart Perşembe günü oynanacak. Peki, Türkiye - Romanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair tüm bilgiler…
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası biletini almak için kritik bir viraja girdi.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek olan ay-yıldızlılar, tek maçlık eleme usulüyle oynanacak bu mücadeleden galip ayrılarak final yolunu açmayı hedefliyor.
MAÇ NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma, İstanbul'da Beşiktaş Park (Tüpraş Stadyumu) ev sahipliğinde gerçekleşecek. Beşiktaş Park, milli takım için önemli bir stat ve taraftar desteğiyle ay-yıldızlılara avantaj sağlayacak.
TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Maç Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe
Başlama Saati: 20.00 (TSİ)
HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Maçın yayın hakları henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak geleneksel olarak TRT 1 veya TV8 üzerinden şifresiz ve naklen yayınlanması bekleniyor.
PLAY-OFF SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Yarı Final: Tek maç eleme usulü. 90 dakika sonunda eşitlik olursa uzatmalar ve penaltılar oynanacak.
Kazanan Takım: Finalde Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart 2026 Salı günü deplasmanda karşılaşacak (saat 21.45).
Önem: Bu maç, Türkiye'nin doğrudan 2026 Dünya Kupası finallerine katılma şansını belirleyecek. Romanya'yı geçmek, büyük bir adım olacak!