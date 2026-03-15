İlker Yağcıoğlu canlı yayında patladı: "Bırakın abi, onlar yorulmuyor da sizinkiler mi yoruluyor?"

Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada hata yapmayan Galatasaray, farkı açtı. Futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, dün akşam oynanan Galatasaray - Başakşehir maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Başakşehir'i Wilfried Singo, Victor Osimhen ve Renato Nhaga'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.
İlker Yağcıoğlu maçın ardından, “Fenerbahçe'nin Galatasaray'la maçı var ama dünkü maça baktığınızda hangi Fenerbahçe taraftarı takıma baktığında ‘Biz bu 7 puanı kapatırız’ diyor. Dünkü maçtan sonra hiçbir taraftarın umudu kalmamıştır.” dedi.
Yağcıoğlu sözlerine şöyle devam etti, “Galatasaray'a bakıyorsun, Nhaga attı golü, herkes kendi atmış gibi seviniyor. Takım ruhu, birliktelik tamam. Bir kere rakibin neleri senden neleri iyi yapıyor, neleri senden iyi yapmış diye bakman lazım.”
Galatasaray maçı sonrası Yağcıoğlu ayrıca, “Dün Zeki Murat Göle çıktı, ‘Yorgunluk oluyor, sakatlar, eksikler var’ dedi. Buraya bakıyorsun, Liverpool karşısında olağanüstü mücadelenin ardından 8 tane aynı oyuncuyla çıktı. Bırakın abi. Bunlar yorulmuyor da sizinkiler mi yoruluyor. Önce rakibin neleri doğru yaptığına bakman lazım.” açıklamasında bulundu.