Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
İlker Yağcıoğlu canlı yayında patladı: "Bırakın abi, onlar yorulmuyor da sizinkiler mi yoruluyor?"

10:58 15/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada hata yapmayan Galatasaray, farkı açtı. Futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, dün akşam oynanan Galatasaray - Başakşehir maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Başakşehir'i Wilfried Singo, Victor Osimhen ve Renato Nhaga'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.


Galatasaray'ın Başakşehir'i mağlup ettiği maçın ardından TRT Spor'da İlker Yağcıoğlu, 90 dakikayı ve sarı-kırmızılı takımın performansını değerlendirdi.


İlker Yağcıoğlu maçın ardından, “Fenerbahçe'nin Galatasaray'la maçı var ama dünkü maça baktığınızda hangi Fenerbahçe taraftarı takıma baktığında ‘Biz bu 7 puanı kapatırız’ diyor. Dünkü maçtan sonra hiçbir taraftarın umudu kalmamıştır.” dedi.


Yağcıoğlu sözlerine şöyle devam etti, “Galatasaray'a bakıyorsun, Nhaga attı golü, herkes kendi atmış gibi seviniyor. Takım ruhu, birliktelik tamam. Bir kere rakibin neleri senden neleri iyi yapıyor, neleri senden iyi yapmış diye bakman lazım.”


Galatasaray maçı sonrası Yağcıoğlu ayrıca, “Dün Zeki Murat Göle çıktı, ‘Yorgunluk oluyor, sakatlar, eksikler var’ dedi. Buraya bakıyorsun, Liverpool karşısında olağanüstü mücadelenin ardından 8 tane aynı oyuncuyla çıktı. Bırakın abi. Bunlar yorulmuyor da sizinkiler mi yoruluyor. Önce rakibin neleri doğru yaptığına bakman lazım.” açıklamasında bulundu.


15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
