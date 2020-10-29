VakıfBank yine rekor kırdı

VakıfBank Voleybol Takımı, Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nı en çok kazanan takım olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Daha önce 73 resmi karşılaşmadan galip gelerek üst üste en çok resmi maç kazanan voleybol takımı olarak 2014 yılında Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başaran VakıfBank, yeni bir rekora daha imza atmayı başardı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; sarı-siyahlılar, 13 kez düzenlenen Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda 2013, 2017 ve 2018 yıllarında namağlup şampiyon olurken, bir kez ikinci, iki kez de üçüncü olmayı başardı. Ayrıca Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda en çok madalya kazanan kulüp olan VakıfBank, bu şampiyonlukları kazanırken, finallerde sırasıyla Brezilya ekipleri Unilever Volei, Rexona-Sesc Rio ve Minas Tenis Clube’yi 3-0’lık skorlarla mağlup etti.

YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

VakıfBank Genel Müdürü ve kulüp başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, Türk kadınının gücünü dünyaya göstermeye devam edeceklerini söyledi. Üstünsalih yaptığı açıklamada, “1986 yılında kurduğumuz VakıfBank Spor Kulübümüz bugün dünyanın en büyük voleybol okuludur. Bu alanda yaptığımız yatırım, spor tarihimiz için bir mihenk taşıdır. Türk kadınının gücünü göstermek ve yeni nesillere iyi örnekler sunmak en büyük hedefimizdir. Biz, sporcularımızı yetiştirip Türk sporuna katkı sağlama misyonuyla hareket ediyoruz. Kızlarımızı sosyal hayata hazırlıyor, başarıya giden yolda kendilerine yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.