Valencia'dan Beşiktaş'a gözdağı: "Maçı biz kazanacağız"

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü öncesi Eren Karalı'nın Valencia ile tanışma hayali gerçek oldu. Valencia da Eren ile bir araya geldiği için mutlu olduğunu belirtirken, sarı lacivertli takımın Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı ve şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş maçını kazanacağız"

Beşiktaş maçını kazanacaklarını söyleyen Enner Valencia, "Önümüzdeki maç çok zorlu ama biz kendimize inanıyoruz. Derbiye odaklandık ve bu maçı kazanacağız" diye konuştu.

"Zor ama şampiyonluk yolundayız"

Şampiyonluk için mücadele ettiklerini söyleyen 31 yaşındaki Ekvadorlu forvet oyuncusu, "Biraz zor ama şampiyonluk yolundayız. Birçok kulüpte forma giydim ve şu anda da Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

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Çay içip formasını hediye etti

Öte yandan Valencia, down sendromlu Eren Karalı'ya tüm takımın imzaladığı sarı-lacivertli formayı hediye etti. Eren ile Valencia, Fenerbahçe ve milli takım formasıyla poz verdi. Samimi bir ortamın olduğu ziyarette sohbet sırasında çay içen Valencia, daha sonra bu buluşmayı organize edenlere teşekkür etti.

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