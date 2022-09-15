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Valerien Ismael: Bir yenilgi bizi sarsmaz

Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael, Başakşehir maçını unutturup, takımı İstanbulspor karşılaşmasına hazırlıyor. Fransız çalıştırıcı oyuncularına, “İlk golü bulsaydık maçı farklı kazanırdık. Ama bir yenilgi nedeniyle sarsılmayız. İstanbulspor maçıyla birlikte yeniden çıkışa geçeceğiz” diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Valerien Ismael Başakşehir yenilgisiyle ilgili ne dedi?
Valerien Ismael

Beşiktaş’ta 6. haftada alınan Başakşehir mağlubiyetinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Ligdeki ilk yenilgisini turuncu-lacivertli ekipten alan siyah-beyazlılarda, yenilginin nedenleri masaya yatırılıyor. Teknik direktör Valerien İsmael, geride kalan 5 haftada takımın gayet iyi bir performans gösterdiğini, Başakşehir maçında da iyi oynadıklarını düşünüyor.

Oyuncularla konuşan Fransız çalıştırıcı, “İlk golü bulsaydık maçı farklı kazanırdık. Bir yenilgi nedeniyle sarsılmayız. İstanbulspor maçıyla çıkışa geçeceğiz” dedi. Ismael, takıma hataları da tek tek anlattı.

Zorlu fikstür

Valerien Ismael, Başakşehir karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartla tribüne gönderilmişti. Fransız çalıştırıcı, İstanbulspor maçında kulübede olmayacak. Siyah-beyazlılar, bu maçın ardından Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Daha sonra Giresunspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, daha sonra evinde Trabzonspor’u konuk edecek.

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