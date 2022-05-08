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Valerien Ismael: Bugün gerçekten benim için özel bir gün

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, kariyeri açısından önemli bir maç olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Valerien Ismael: Bugün gerçekten benim için özel bir gün
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, derbinin kendisi için özel bir gün olduğunu söyledi. Valerien Ismael'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"29 yıldır futbolun içindeyim"

"Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Buraya gelmeden önce derbilerdeki tutkulardan bahsetmişlerdi. 29 yıldır futbolun içindeyim, bugün benim için gerçekten özel bir gün olarak kalacak."

  • "Gelecek adına umut verici oldu"
  • "Bazı arkadaşlarımızı orijinal pozisyonlarında oynatamadık. Eksiklerimiz vardı. İkinci yarıda çok fırsat bulduk. Her şeyi yaptık, her şeyi yaptığımız ve kazanamadığımız için üzgünüz. Gelecek adına umut verici oldu."

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