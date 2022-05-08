Valerien Ismael: Bugün gerçekten benim için özel bir gün

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, derbinin kendisi için özel bir gün olduğunu söyledi. Valerien Ismael'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"29 yıldır futbolun içindeyim"

"Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Buraya gelmeden önce derbilerdeki tutkulardan bahsetmişlerdi. 29 yıldır futbolun içindeyim, bugün benim için gerçekten özel bir gün olarak kalacak."

"Gelecek adına umut verici oldu"

"Bazı arkadaşlarımızı orijinal pozisyonlarında oynatamadık. Eksiklerimiz vardı. İkinci yarıda çok fırsat bulduk. Her şeyi yaptık, her şeyi yaptığımız ve kazanamadığımız için üzgünüz. Gelecek adına umut verici oldu."