Beşiktaş'ta değişim vakti

Süper Lig’de son 5 haftada 9 puan kaybeden Beşiktaş’ta 13. haftada oynanacak Galatasaray derbisine kadar kayıp istenmiyor. Teknik direktör Valerien Ismael, kendisiyle ilgili istifa çağrısında bulunan siyah-beyazlı taraftarlarla arasını düzeltmek için Hatayspor ve Ümraniyespor maçlarından 6 puan almayı hedefliyor.

Fransız teknik adam, bu hafta farklı bir oyun anlayışıyla sahaya çıkacak. Zorlu deplasmanda Ghezzal ve Weghorts’tan yararlanamayacak siyah-beyazlılarda rakibe göre farklı planlar yapılıyor. Takımda zorunlu rotasyon yaşanacak ve bu da sahaya çıkacak oyunculara göre yeni bir oyun planı gerektiriyor.

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Cenk'e göre oyun

Beşiktaş’ta Ghezzal ve Weghorst’un yokluğunda, Cenk Tosun ve Muleka’nın 11’de olması bekleniyor. Siyah-beyazlılar sezon başından beri ilk defa Weghorst’tan yoksun sahaya çıkacak.

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Hollandalı golcünün ileri uçta tek başına kalması ve atılan uzun toplarda istasyon görevi görmesi Beşiktaş’ın en önemli oyun planlarından birisiydi. Ismael, Weghorts’un yokluğunda Cenk Tosun’la birlikte set hücumuna dönmeyi planlıyor.

Hatay deplasmanında sabırlı oyunla topu ayağında tutmak isteyen siyah beyazlılar, hücum anlayışını da buna göre şekillendirecek.

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Kartal Hatay'ı ezberliyor

Beşiktaş’ta pazartesi günü oynanacak olan Hatayspor maçının hazırlıkları devam ediyor.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael, analiz ekibinden rakiple ilgili detaylı bilgi istedi. Volkan Demirel’in göreve gelmesi ile birlikte toparlanma sürecine giren güney ekibinin tüm özellikleri kağıda dökülüyor.

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47 yaşındaki teknik adam, görüntülü analizlerle Hatayspor’u futbolcularına anlatacak. Ismael’in, taktik antrenmanlarla da Akdeniz ekibini oyuncularına ezberletmeye çalışacağı ifade edildi.



