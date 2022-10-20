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Beşiktaş'ta değişim vakti

Son haftalarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle eleştirilerin odağında olan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Hatayspor deplasmanında oyun anlayışını değiştirecek. Fransız teknik adam, Weghorts’un yokluğunda Cenk’le set hücumuna dönerek topa daha fazla sahip olacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Valerien Ismael Hatayspor maçında oyun anlayışını değiştirecek mi?
Valerien Ismael

Süper Lig’de son 5 haftada 9 puan kaybeden Beşiktaş’ta 13. haftada oynanacak Galatasaray derbisine kadar kayıp istenmiyor. Teknik direktör Valerien Ismael, kendisiyle ilgili istifa çağrısında bulunan siyah-beyazlı taraftarlarla arasını düzeltmek için Hatayspor ve Ümraniyespor maçlarından 6 puan almayı hedefliyor.

Fransız teknik adam, bu hafta farklı bir oyun anlayışıyla sahaya çıkacak. Zorlu deplasmanda Ghezzal ve Weghorts’tan yararlanamayacak siyah-beyazlılarda rakibe göre farklı planlar yapılıyor. Takımda zorunlu rotasyon yaşanacak ve bu da sahaya çıkacak oyunculara göre yeni bir oyun planı gerektiriyor.

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Beşiktaş'ta Ghezzal’ın hedefi derbiye yetişmek

Cenk'e göre oyun

Beşiktaş’ta Ghezzal ve Weghorst’un yokluğunda, Cenk Tosun ve Muleka’nın 11’de olması bekleniyor. Siyah-beyazlılar sezon başından beri ilk defa Weghorst’tan yoksun sahaya çıkacak.

Hollandalı golcünün ileri uçta tek başına kalması ve atılan uzun toplarda istasyon görevi görmesi Beşiktaş’ın en önemli oyun planlarından birisiydi. Ismael, Weghorts’un yokluğunda Cenk Tosun’la birlikte set hücumuna dönmeyi planlıyor.

Hatay deplasmanında sabırlı oyunla topu ayağında tutmak isteyen siyah beyazlılar, hücum anlayışını da buna göre şekillendirecek.

Cenk Tosun: Weghorst yoksa ben buradayım
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Cenk Tosun: Weghorst yoksa ben buradayım

Kartal Hatay'ı ezberliyor

Beşiktaş’ta pazartesi günü oynanacak olan Hatayspor maçının hazırlıkları devam ediyor.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael, analiz ekibinden rakiple ilgili detaylı bilgi istedi. Volkan Demirel’in göreve gelmesi ile birlikte toparlanma sürecine giren güney ekibinin tüm özellikleri kağıda dökülüyor.

47 yaşındaki teknik adam, görüntülü analizlerle Hatayspor’u futbolcularına anlatacak. Ismael’in, taktik antrenmanlarla da Akdeniz ekibini oyuncularına ezberletmeye çalışacağı ifade edildi.


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