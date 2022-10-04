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Ismael'e tek plan eleştirisi

Derbi karşılaşmasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak puan kayıplarını sürdüren Beşiktaş’ta geçen hafta yönetimden güvenoyu alan teknik direktör Valerien Ismael, taraftarlar ve spor kamuoyunca hedefe konulmaya devam ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Valerien Ismael son 3 maçta kaç puan kaybetti?
Valerien Ismael

Kendi sahasında Başakşehir’e 1-0 yenildikten sonra deplasmanda İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, son olarak da Fenerbahçe ile sahasında 0-0 berabere kalınca 3 maçta 7 puan birden kaybetti. 5. haftayı lider geçiren siyah-beyazlı takım, bu kayıpların ardından sıralamada 6’ncılığa kadar gerilemiş oldu.

Bu kötü gidiş, yönetimin güvenine rağmen teknik direktör Valerien Ismael’in, taraftarlar ve spor kamuoyunca tartışılmaya devam etmesine neden oluyor. Fransız çalıştırıcı konusundaki en başta gelen eleştiri konusu ise sadece tek oyun planına sahip olması ve maçın gidişine göre ikinci hatta üçüncü planları devreye sokamaması olarak öne çıkıyor.

9 puan kaybetti

Fenerbahçe maçında da tüm oyun planını, rakibin önde kurduğu defansın arkasına atılan toplar üzerine kuran Valerien Ismael’in, sürekli ofsayta düşen futbolcular ve oyun akışına müdahale etmemesi, beraberliğin en büyük sebebi olarak gösteriliyor.

Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında da tek planla sahaya çıkan takıma, pozitif anlamda dokunuş yapamayan Fransız teknik adam, 8 maçta kaybedilen 9 puanın en büyük sorumlusu olarak gösteriliyor.

Cenk Tosun'u unuttu

Teknik direktör Valerien Ismael ile ilgili bir diğer eleştiri ise oyuncu değişiklikleri ve özellikle Cenk Tosun konusundaki tavırları.

Büyük umutlarla 3. kez Beşiktaş’a gelen milli futbolcu geçen sefer sakatlığından dolayı oynayamazken, bu kez de teknik direktör tercihine takıldı ve oldukça az süre aldı. Hazırlık kampında çok iyi bir performans gösteren Cenk Tosun, ligin başlamasıyla unutularak adeta kulübeye hapsoldu ve 7 maçta 11’de başlayamadı. Tecrübeli golcünün bu durumu da sorgulanır hale gelirken, (santrforda Weghorst tercih edildiği için) Şenol Güneş döneminde sağ ve sol kanatta da oynayan golcü futbolcunun, neden yedek kulübesine hapsedildiği de tartışılan konulardan biri haline geldi.

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