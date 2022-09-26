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Kartal'ın derbi kozu kanatlar

Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe derbisinde, Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, rakibin takım halinde öne çıkmasından faydalanıp kanatları devreye sokmanın planlarını yapıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Valerien Ismaelin Fenerbahçe derbisindeki planı ne?
Valerien Ismael

Beşiktaş’ta Fenerbahçe ile oynanacak derbinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Valerien Ismael, rakibini ileride yakalayarak oyuncuların arkaya sarkmasını istiyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hücum futbolu oynatarak savunmayı önde kuruyor. Bu da rakiplerin zaman zaman kaleci Altay ile karşı karşıya kalmasına yol açıyor. Fenerbahçe’nin zafiyetinin arkaya atılan toplar olduğunu düşünen Ismael, Nkoudou, Muleka, Redmond ve Ghezzal’la bu planı konuşuyor.

Nkoudou’nun süratli futbolu, kendisini öne çıkartıyor.

Ghezzal bekleniyor

Siyah-beyazlı takımda ligin 2. haftasında Alanyaspor deplasmanında sakatlanan Ghezzal henüz takıma dönemezken, ilk 11’de oynaması durumunda daha aktif bir oyun sergilenecek. Cezayirli yıldızı Weghorst’a yakın oynatacak Ismael, bu isimlerin uyumundan faydalanacak. Ghezzal’ın hafta içinde idmanlara başlaması bekleniyor.

Dele Alli’nin durumu da planı etkileyecek. Geçtiğimiz günlerde elinden ameliyat olan Redmond’un da eline yapılacak özel bandajla derbide sahada olabileceği gelen haberler arasında.

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