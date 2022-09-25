Tolgay Arslan derbideki favorisini açıkladı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Togay Arslan, derbide sarı-lacivertlilerin favori olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Benim için en güzeli beraberlik olur ama gerçeği konuşmam gerekirse bu maçı Fenerbahçe alır" dedi.

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