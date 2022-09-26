Batshuayi: Beşiktaş'a gol atacağım

Fenerbahçe’nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Beşiktaş derbisine odaklandı. Geçen sezon siyah-beyazlı takımda istenmeyen adam ilan edilen golcü futbolcu, Vodafone Park’ta performansıyla derbiye damga vurmak istiyor.

Belçikalı yıldız milli takımdaki performansı da derbi öncesi Fenerbahçe teknik heyetini mutlu etti. Teknik direktör Jorge Jesus’un, Batshuayi’ye derbide ilk 11’de görev vermeyi planladığı, son kararını milli takım dönüşünde yapılacak taktik antrenmanlar sonrası vereceği ifade edildi.

Jesus, taktik antrenmanlarda Valencia-Batshuayi ikilisine görev vererek, iki oyuncunun rakibe baskı yapma özelliklerinden faydalanmayı planlıyor. Derbide Valencia’nın yeri garanti, ikinci isim olarak ise Joao Pedro ve Batshuayi arasında tercih yapılacak.

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"Sabırsızlanıyorum"

Batshuayi ise derbi için sabırsızlandığını söyledi. Belçikalı yıldız, “Derbide yüzde yüz Batshuayi sahada olacak. Takımıma galibiyet kazandırmak adına oynayarak gol atmak ve Fenerbahçe’yi galibiyete taşımak istiyorum” ifadelerini kullandı.