TFF'den VAR bilgilendirmesi: Ofsayt çizgisi nasıl çekiliyor? Türkiye Futbol Federasyonu, Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) daha iyi anlaşılabilmesi adına bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda son dönemde tartışma konusu olan ofsayt çizgilerinin nasıl çizildiği ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

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