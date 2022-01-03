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Vedat Muriç'in bonservis bedelinde indirim: Bu parayı getiren oyuncuyu alacak

Fenerbahçe'den Lazio'ya 20 milyon Euro'ya yakın bonservis bedeliyle transfer olan Vedat Muriç, İtalyan ekibinde beklentileri karşılayamamıştı. Lazio'nun devre arasında takımdan göndermek istediği futbolcu için belirlediği bonservis bedeli belli oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vedat Muriçin bonservis bedelinde indirim: Bu parayı getiren oyuncuyu alacak
Vedat Muriç, Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla Lazio'ya gitmişti.

Adı son günlerde Türk takımlarıyla da anılan Vedat Muriç'in transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Lazio Kulübü, Vedat Muriç için gelen kiralama tekliflerini reddetme kararı aldı. İtalyanlar futbolcunun transferi için 10 milyon euro bonservis bedelini getirene oyuncularını verebileceklerini bildirdi.

Vedat Muriç'ten bonservis beklentisi içinde olan Lazio'nun kısa süre içerisinde İngiliz kulübü Hull City ile temasa geçtiği ve transferle ilgili şartları bildirdiği aktarıldı.

  • Vedat Muriç, Lazio'da bu sezon çıktığı 14 resmi maçta gol atma başarısı gösteremedi. Kosovalı forvet, Fenerbahçe kariyerinde ise 36 maçta 17 gol atmış 7 de asist yapmıştı.
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