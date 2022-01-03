Vedat Muriç'in bonservis bedelinde indirim: Bu parayı getiren oyuncuyu alacak

Adı son günlerde Türk takımlarıyla da anılan Vedat Muriç'in transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Lazio Kulübü, Vedat Muriç için gelen kiralama tekliflerini reddetme kararı aldı. İtalyanlar futbolcunun transferi için 10 milyon euro bonservis bedelini getirene oyuncularını verebileceklerini bildirdi.

Vedat Muriç'ten bonservis beklentisi içinde olan Lazio'nun kısa süre içerisinde İngiliz kulübü Hull City ile temasa geçtiği ve transferle ilgili şartları bildirdiği aktarıldı.