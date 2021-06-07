Spor Vedat Muriçin Lazioya transferinde usulsüzlük iddiası
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Vedat Muriç'in Lazio'ya transferinde usulsüzlük iddiası

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında bonuslarla 20 milyon Euro'ya Lazio'ya sattığı Vedat Muriç'in transferiyle ilgili ses getiren gelişmeler yaşandı. İtalya'da Bari savcısının Laziolu yöneticilerin mafya ile iş birliğini araştırmak için açtığı soruşturmada Kosovalı futbolcunun transferine yönelik usulsüzlükler yapıldığına dair belgelerin ortaya çıktığı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vedat Muriçin Lazioya transferinde usulsüzlük iddiası
Vedat Muriç, Lazio'ya sükseli bir transfer yapmış ancak beklentileri karşılayamamıştı.

İtalyan basınından La Repubblica'nın kaleme aldığı olayda Lazio Başkanı Claudio Lotito ve Lazio Sportif Direktörü Igli Tare suçlanıyor.

Soruşturma sonucunda Muriç'in transferinde 3 ayrı komisyoncunun olduğuna dair belgelerin ortaya çıktığını belirten İtalyan basını, bu komisyoncuların da Lazio başkanı ve sportif direktörüne bağlı olduğunu iddia etti.

Soruşturmanın mafya ve bahis uzantılı geniş bir soruşturma olduğu aktarılırken ilerleyen günlerde çıkabilecek belgelerin sürecin nasıl ilerleyeceğini belirleyeceğinin altı çizildi.

İtalya'daki komisyon iddiasının detayları

  • Sarı-lacivertlilerden Lazio'ya 17.5 milyon euro karşılığında transfer olan Vedat Muriqi'in transferinde Kosovalı golcünün menajeri ve avukatlarının yanı sıra, 3 farklı aracının daha komisyon aldığı belirtiliyor. Transferden komisyon alan isimler arasında menajer Shkumbin Qormemeti ile Gabriele ve Valerio Giuffrida kardeşlerin de olduğu ifade edilirken, menajer Qormemeti'nin Igli Tare ile çok yakın ilişkilerinin olduğu Gabriele ve Valerio kardeşlerin ise Lazio Başkanı Claudio Lotito'ya danışmanlık yaptıkları ancak hiçbir zaman ön planda olmadıkları kaydedildi.

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