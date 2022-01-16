​Vedat Muriqi için yapılan teklif ortaya çıktı

Vedat Muriqi bu sezon 14 maçta 1 asist yaptı.

15 Eylül 2020 tarihinde yaklaşık 20 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalya'da istediğini bulamadı. Beklentilerin altında kalan Kosovalı oyuncunun başka bir takıma transfer olması gündemde.

"Teklif aldık"

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Lazio Sportif Direktörü Igli Tane, Muriqi hakkındaki transfer iddialarını doğruladı. Tane, "Rusya'dan bir teklif aldık, daha fazlasını söyleyemem" ifadelerini kullandı.

8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu var

Haberin detaylarında CSKA'nın sezon sonuna kadar kiralama bedeli olarak 2.5 milyon euro önerdiği aynı zamanda 8 milyon euro da zorunlu satın alma bedelinin olduğu iddia edildi.

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Ayrıca Rus basınında yer alan haberlere göre CSKA Moskova'nın dışında Leeds United, West Bromwich ve Hull City'nin de Vedat Muriqi için devrede olduğu kaydedildi.

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