Vedat Muriqi İsrail polisinin Kosova'ya getirilmesini eleştirdi

İsrail polisinin güvenlik amacıyla Kosova'ya getirilmesini eleştiren Muriqi, "Daha önce Karadağ ve Romanya buraya oynamaya geldiler. Hiçbir sorunları yoktu, kendi polislerini getirmediler. Futbol oynamaya geliyorlar, bilmiyorum, neden bu kadar korkuyorlar veya başka bir şey mi var? Kosova'daki havaalanımızda bizi kontrol etmeye gelen İsrail polisleri vardı. Kavga etmek için değil, spor için gidiyoruz. Futbolda siyasete her zaman karşıyım ama maalesef gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.