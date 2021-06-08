Spor Vedat Muriqi Lazio ile masaya oturdu Bırakın Fenerbahçeye döneyim
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Vedat Muriqi Lazio ile masaya oturdu: Bırakın Fenerbahçe'ye döneyim

Fenerbahçe geçen sezon Lazio’ya sattığı Vedat Muriqi'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Kosovalı golcü de sarı-lacivertli kulübe geri dönmenin planlarını yapıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vedat Muriqi Lazio ile masaya oturdu: Bırakın Fenerbahçeye döneyim
Vedat Muriqi Fenerbahçe formasıyla toplamda 36 maçta, 17 gol ve 7 asistle oynadı.

Vedat Muriqi’in Lazio’daki geleceği yeni teknik direktör sonrası belli olacak. Lazio’nin, Vedat Muriqi’i yüksek bir bedelle kiralamaya sıcak baktığı belirtildi. Fenerbahçe yönetimi, Lazio sportif direktörü İgli Tare ile görüşerek, Vedat Muriqi’in kiralanması konusunda ikna etmeye çalışıyor. Kosovalı golcü de Fenerbahçe’ye dönmek istiyor.

Kolaylık istedi

Vedat Muriqi, Lazio Sportif direktörü Igli Tare ile görüşerek, yeni sezonda kadro planlamasında düşünülmüyorsa Fenerbahçe’ye dönmek istediğini söyledi ve bu konuda kendisine kolaylık gösterilmesini istedi. Sportif direktör Tare de yeni teknik direktör belirlendikten sonra kendisiyle ilgili kararın verileceğini kaydetti. Sarı-lacivertli takıma dönmek için kulübü Lazio’ya baskı yapan Vedat Muriqi’in eşi de yeniden İstanbul’a dönmek istiyor.

  • Fenerbahçe geride bıraktığımız sezon başında Kosovalı golcüyü, 18.5 milyon euro karşılığında Lazio'ya satmıştı. Muriqi bu sezon 34 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistle oynadı. 27 yaşındaki golcünün sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Vedat Muriç'in Lazio'ya transferinde usulsüzlük iddiası
SPOR
Vedat Muriç'in Lazio'ya transferinde usulsüzlük iddiası

Vedat Muriqi transferinde usulsüzlük olduğu iddia edildi.
Vedat Muriqi transferinde usulsüzlük olduğu iddia edildi.
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