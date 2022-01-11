Vedat Muriqi'in eşi açıkladı: "Dönmek istiyoruz"

15 Eylül 2020 tarihinde yaklaşık 20 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalya'da istediğini bulamadı. Beklentilerin altında kalan Kosovalı oyuncunun yeniden Türkiye'ye dönmesi gündemde.
"Ali Koç'un aklını okumak isterdim"
Golcü oyuncu tatil için geldiği İstanbul'da eşi Edibe Muriqi ile bir televizyon programına konuştu. Orada açıklamalarda bulunan Edibe Muriqi, İstanbul'a dönmek istediklerini söyledi. "Kimin aklını okumak isterdiniz" sorusuna yanıt veren Edibe Muriqi, "Ali Koç'un aklını okumak isterdim. Roma'da memnun değilim. İstanbul'a dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- Satın alma opsiyonlu kiralık
- Daha önce İtalyan basınında yer alan haberlerde 20 milyon euroya transfer edilen ve yıllık net 2.2 milyon euro kazanan Vedat Muriqi'in 15 milyon euroya yakın bir ücretle satılmak istendiği kaydedilmişti Fenerbahçe'nin bu rakamı ödeyemeyeceği ifade edilirken, kiralama formülünün de masada olduğu öğrenilmişti.