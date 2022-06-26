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Verona Mert Çetin'i geri çağırdı: Cioffi takımda görmek istiyor

İtalya Serie A ekibi Hellas Verona, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Kayserispor'da tamamlayan 25 yaşındaki savunmacı Mert Çetin'i yeni sezon hazırlıkları için İtalya'ya davet etti.

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Haber Merkezi DHA
Verona Mert Çetini geri çağırdı: Cioffi takımda görmek istiyor
Mert Çetin İtalya'da hazırlıklara katılacak.

Bonservisi İtalya Serie A takımlarından Verona'da olan ve sezonu Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da kiralık olarak tamamlayan milli oyuncu Mert Çetin, İtalya'ya geri dönüyor.

Kadroda görmek istiyor

Verona'da takımın başına getirilen İtalyan teknik adam Gabriele Cioffi, milli stoper Mert Çetin ile görüşerek oyuncuyu gelecek sezon kadrosunda görmek istediğini söyledi ve kampa davet etti. Çetin, Verona'nın 29 Haziran'da başlayacak olan yeni sezon hazırlık kampı için İtalya'ya gidecek.

  • Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündeminde
  • Geçen sezonun devre arasında Verona'dan Kayserispor'a kiralanan ve 10 lig, 3 de kupa maçına çıkan Mert Çetin, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da transfer gündemine geldi. Milli oyuncunun 2025 yılına kadar Verona ile sözleşmesi bulunuyor.

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