Verona Mert Çetin'i geri çağırdı: Cioffi takımda görmek istiyor

Bonservisi İtalya Serie A takımlarından Verona'da olan ve sezonu Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da kiralık olarak tamamlayan milli oyuncu Mert Çetin, İtalya'ya geri dönüyor.

Kadroda görmek istiyor

Verona'da takımın başına getirilen İtalyan teknik adam Gabriele Cioffi, milli stoper Mert Çetin ile görüşerek oyuncuyu gelecek sezon kadrosunda görmek istediğini söyledi ve kampa davet etti. Çetin, Verona'nın 29 Haziran'da başlayacak olan yeni sezon hazırlık kampı için İtalya'ya gidecek.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündeminde

Geçen sezonun devre arasında Verona'dan Kayserispor'a kiralanan ve 10 lig, 3 de kupa maçına çıkan Mert Çetin, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da transfer gündemine geldi. Milli oyuncunun 2025 yılına kadar Verona ile sözleşmesi bulunuyor.

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