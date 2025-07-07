Victor Osimhen Galatasaray'ı kabul etti: Adım adım İstanbul'a geliyor

Yaz transfer döneminde geleceği merak konusu olan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.





Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren ve sergilediği performansla şampiyonlukta kritik rol oynayan Victor Osimhen, tekrardan Süper Lig yolunda.





Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Victor Osimhen ile anlaşma sağladı ve Napoli ile görüşmelere başladı.





OSİMHEN TAMAM, NAPOLİ 75 MİLYON EURO İSTİYOR

Sarı-kırmızılılar, Osimhen için 50 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonus teklifini yaptı. İtalyan ekibi ise 75 milyon euro istiyor. Kulüpler arasında bonservis pazarlığı sürüyor. Ayrıca Osimhen'in Galatasaray'dan gelen 3+1 yıllık sözleşmeyi kabul ettiği de belirtildi.

AL HİLAL ÖDEMEYE HAZIR

Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Victor Osimhen ile henüz bir anlaşmaya varmamış olsa da 75 milyon euro bir ödeme yapma planıyla yarışa dahil olmayı hedefliyor. Fakat Osimhen'in önceliği Avrupa.





26 yaşındaki forvet oyuncusunun sözleşmesinde yer alan 75 milyon euroluk serbest kalır maddesi 15 Temmuz'da kalkacak. İtalyan ekibinin Osimhen'in sözleşmesini tek taraflı uzatma hakkı bulunuyor.























