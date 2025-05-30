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Victor Osimhen sezonu 37 golle tamamladı

Victor Osimhen sezonu 37 golle tamamladı

22:3630/05/2025, الجمعة
IHA
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray ile RAMS Başakşehir, RAMS Park'ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Victor Osimhen attığı golün ardından sevinç yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray ile RAMS Başakşehir, RAMS Park'ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Victor Osimhen attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig’de sezonu attığı 26 golle tamamladı. Osimhen toplamda ise 37 gol kaydetti.

Sezon başında İtalyan ekibi Napoli’den kiralık olarak transfer edilen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, bu sezon gösterdiği performansla herkesin dikkati çekerken, Galatasaray’ın başarısında da önemli rol oynadı. Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında oynadıkları Başakşehir maçını da boş geçmeyen Nijeryalı futbolcu, sağ kanattan Kaan Ayhan’ın ortasında ceza sahası içinde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 41 resmi karşılaşmada forma giydi. Nijeryalı futbolcu, Süper Lig’de 30, UEFA Avrupa Ligi’nde 7 ve Türkiye Kupası’nda da 4 kez oynadı.


Trendyol Süper Lig’de 26, UEFA Avrupa Ligi’nde 6, Türkiye Kupası’nda da 5 gol kaydeden Victor Osimhen, toplam 37 golle sezonu tamamladı. Ligde gol krallığı yarışında şu anda zirvede yer alan Osimhen’in, pazar günü oynanacak son maçların ardından ilk sıradaki yeri belli olacak.

Victor Osimhen, Galatasaray’da bu sezon hem kişisel hem kulüp rekorları da kırdı. 2024-2025 sezonunda rakip fileleri 37 kez havalandıran Osimhen, en golcü sezonunu yaşadı. Nijeryalı futbolcu, Türk futbolunda da en golcü yabancı futbolcu rekorunun da sahibi oldu.

Başakşehir maçında 11’de yer alan Victor Osimhen, 88. dakikada yerini Efe Akman’a bıraktı.



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