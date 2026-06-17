Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, geleceğiyle ilgili merak edilen sorulara açıklık getirdi. Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılmaya devam eden Nijeryalı futbolcu, katıldığı bir Twitch yayınında sarı-kırmızılı takımda mutlu olduğunu söyledi.

Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediğini belirten Osimhen, "Burada çok mutluyum. Benim için en önemlisi bu" ifadelerini kullandı. Taraftarların "Galatasaray'dan ayrılmazsın değil mi?" sorusuna ise yıldız oyuncu, "Hayır, ben orada mutluyum" yanıtını verdi.

Adının sık sık Barcelona ve Real Madrid gibi Avrupa devleriyle anılmasına da değinen Osimhen, "Ben sevildiğim bir kulüpteyim. Bu şehri, kulübü ve etrafımdaki insanları seviyorum. Gelecekte ne olacağını göreceğiz ama şu an sadece yoluma devam ediyorum" dedi.

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