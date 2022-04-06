Villarreal-Bayern Münih | Canlı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam ediyor. Günün maçında son Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal sahasında Alman devi Bayern Münih'i konuk ediyor. İki ekipte rövanş öncesi avantajlı bir skor için sahada. Mücadele dijital yayın platformu EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilrisiniz.

Takımların ilk 11'leri:

Villarreal 11'i: Rulli - Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñan - Coquelin, Capoue, Parejo - Lo Celso, Moreno, Danjuma.

Bayern Münih 11'i: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Musiala - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski.