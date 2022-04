Unai Emery'nin öğrencileri Bayern'i şaşkına uğrattı

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında İspanyol ekibi Villarreal, Alman devi Bayern Münih’i konuk etti.

Ev sahibi ekip 8. dakikada Danjuma Groeneveld ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Alman ekibi beraberlik için baskısını artırsa da 90 dakika boyunca başka gol olmadı ve İspanyol ekibi evinde Bayern Münih’i 1-0 mağlup etti.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 12 Nisan’da Almanya’da oynanacak.

MAÇIN ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN