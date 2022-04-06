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Spor Unai Emerynin öğrencileri Bayerni şaşkına uğrattı
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Unai Emery'nin öğrencileri Bayern'i şaşkına uğrattı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Villarreal sahasında Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etti. İspanyol ekibi karşılaşmadan Danjuma'nın 8. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrılmayı başardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Villarreal-Bayern Münih maç özeti ve golleri izle: Şampiyonlar Ligi özet izle
Danjuma'nın attığı gol sonrasında yaşadığı sevinç.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında İspanyol ekibi Villarreal, Alman devi Bayern Münih’i konuk etti.

Ev sahibi ekip 8. dakikada Danjuma Groeneveld ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Alman ekibi beraberlik için baskısını artırsa da 90 dakika boyunca başka gol olmadı ve İspanyol ekibi evinde Bayern Münih’i 1-0 mağlup etti.

  • İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 12 Nisan’da Almanya’da oynanacak.

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