Vincenzo Montella: Zevkle takip edeceğiz

Türkiye, Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçında deplasmanda Galler ile 1-1 berabere kaldı. Avrupa Şampiyonası zaferi sonrası teknik direktör Vincenzo Montella, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Vincenzo Montella'nın açıklamaları:

'İkinci yarıda reaksiyon gösterdik'

"Çok zorlu bir maç geçti. Beklentimizin dışında bir şey geçmedi. Galler, burada zorlu bir rakip olduğunu gösterdi bir kez daha. Kesinlikle ilk yarıda daha fazlasını yapabilirdik ama mutluluk verici tarafı şu, ikinci yarıda reaksiyon gösterdik. Bu konuda, reaksiyon gösterdiğimiz için mutluyum. Özellikle etrafımızdaki bütün çalışanlar, bizi destekleyenler ve futbolcular için çok mutluyum ve gururluyum çünkü lider olarak tamamladık grubu"





'Bayrak için elimden geleni yapacağım'

"Beni ilk gün çağırdıkları andan itibaren çok gururlandım. Bu bayrak için elimden geleni yapacağım. Bu ülke için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Burada olmak gurur meselesi"





'3. torbadaki takımlar da fena değil'

"Çok büyük bir zevkle takip edeceğiz. 3. torbadaki takımlar da fena değil. Kim çıkarsa çıksın, büyük bir zevkle takip edeceğiz. Bu akşam yaptığımız gibi ülkemizin ruhuyla sahada olacağız her seferinde!"

İtalya eşleşme ihtimali

"Duygusal anlamda bir şey hissetmiyorum. Çünkü şu an için herhangi bir şey yok. Kurayı bekleyeceğiz. Böyle bir şey olursa, sonrasında fazlasıyla cevap verebilirim"





'ManU'da oynayabileceğini düşünüyorum'

"Altay Bayındır çok genç bir kaleci. Almanya maçında ne kadar iyi bir kaleci olduğunu bir kez daha gösterdi. Manchester United'a döndüğünde eminim oynayabilecek. Genç olmasına rağmen deneyimi var. Orada da deneyim kazanınca, umarım devamlı oynama fırsatı bulur. Sonrasında ne kadar önemli bir kaleci olduğunu gösterecektir"















