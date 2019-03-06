Vinicius Junior 2 ay futbol oynayamayacak

Ajax karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanıp oyundan çıkan Vinicius Junior'un sağlık durumu belli oldu.
18 yaşındaki oyunun sağ dizindeki eklemde yırtık olduğu ve sahalardan 2 ay uzak kalacağı açıklandı.
Hatırlanacağı üzere Ajax maçındaki bir pozisyonda yerde kalan oyuncu sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrasında gözyaşlarına hakim olamamıştı.
18 yaşındaki yıldız oyuncu Brezilya takımlarından Flameongo'dan 45 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu.
Vinicius leaving the pitch in tears 😔 pic.twitter.com/AJTBZUWsa2
Vinicius leaving the pitch in tears 😔 pic.twitter.com/AJTBZUWsa2— Yasmine (@yasminebllt) 5 Mart 2019
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