UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Vinicius Junior 2 ay futbol oynayamayacak

İspanya Ligi ekiplerinden Real Madrid forması giyen 18 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Vinicius Junior, dün gece Ajax'a karşı oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanmış ve gözyaşlarıyla sahayı terk etmek zorunda kalmıştı. Genç yıldızın sakatlığına ilişkin resmi açıklama yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Real Madrid'in genç yıldızı Vinicius Jr. Ajax maçında sakatlığı sebebiyle ağlayarak oyundan çıktı.

Real Madrid'in genç yıldızı Vinicius Jr. Ajax maçında sakatlığı sebebiyle ağlayarak oyundan çıktı.

Fotoğraf: SERGIO PEREZ / Reuters

Ajax karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanıp oyundan çıkan Vinicius Junior'un sağlık durumu belli oldu.

18 yaşındaki oyunun sağ dizindeki eklemde yırtık olduğu ve sahalardan 2 ay uzak kalacağı açıklandı.

Hatırlanacağı üzere Ajax maçındaki bir pozisyonda yerde kalan oyuncu sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrasında gözyaşlarına hakim olamamıştı.

18 yaşındaki yıldız oyuncu Brezilya takımlarından Flameongo'dan 45 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu.

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