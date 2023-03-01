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Spor

Vinicius'a karşı ırkçılık yapan taraftara men cezası

İspanya'da Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Toleranssızlık Devlet Daimi Komisyonu, Real Mallorca-Real Madrid maçında Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a ırkçı hakaret ettiği tespit edilen bir taraftara para ve tribünlerden men cezası verdi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:24 . 1/03/2023 Çarşamba
AA
Vinicius Jr, bu sezon forma giydiği 36 maçta 18 gol 9 asist yaptı.

Vinicius Jr, bu sezon forma giydiği 36 maçta 18 gol 9 asist yaptı.

Spor Yüksek Konseyine bağlı komisyon, İspanya 1. Futbol Ligi'nde 5 Şubat'ta oynanan Real Mallorca-Real Madrid maçında Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius'a tribünlerden ırkçı hakarette bulunduğu tespit edilen taraftarla ilgili kararını açıkladı.


Komisyon, ırkçı eylemde bulunan taraftara 4 bin avro para ile 12 ay boyunca tüm spor müsabakalarına giriş yasağı cezası verdi. Söz konusu taraftarla ilgili İspanya Ulusal Polisi, 3 bin avro para cezası ve 6 ay spor müsabakalarına giriş yasağı talep etmişti.


Diğer yandan komisyon, 19 Mart'ta ligde oynanacak Barcelona-Real Madrid maçını "yüksek riskli" ilan etti.


#Vinicius Junior
#Real Madrid
#La Liga
1 saat önce
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Vinicius'a karşı ırkçılık yapan taraftara men cezası
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