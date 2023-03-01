Vinicius'a karşı ırkçılık yapan taraftara men cezası

Galatasaray'ın devre arasında 15 milyon Euro karşılığında Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, henüz resmi maca çıkmazken, talipleri her gecen gün artıyor. İtalyan basını, Milan ve İnter'in ardından Juventus'un da genç futbolcu için 35 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı