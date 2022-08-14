Spor Viscanın hastane fotoğrafında dikkati çeken detay
FUTBOL FUTBOL

Visca'nın hastane fotoğrafında dikkati çeken detay

Trabzonspor'da kolu kırılan Edin Visca ameliyat edildi. Bosna Hersekli yıldızın hastanede çekilen fotoğrafındaki 61 detayı ise sosyal medyada ilgi gördü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Viscanın hastane fotoğrafında dikkati çeken detay
Edin Visca'nın 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

Trabzonspor, Hatayspor ile oynan maçta kolu kırılan Edin Visca'nın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Visca bugün İstanbul’da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır" denildi.

Edin Visca'nın hastanede çekilen fotoğrafında ise kalp atışının 61 olduğu görüldü.

Bordo-mavili taraftarlar bu görseli paylaşarak, "Visca'nın nabzı bile 61 atıyor" yorumlarında bulundu.

Visca'dan mesaj var: Bir süre uzak kalacağım
SPOR
Visca'dan mesaj var: Bir süre uzak kalacağım
Mısırda yangın faciası

Mısır'da yangın faciası

Kilise'deki 41 kişi hayatını kaybetti: Onlarca yaralı var.
Deprem oluyor diye uyandık

'Deprem oluyor diye uyandık'

​Avcılar'da büyük panik: Çatlaklar oluşan iki bina tahliye edildi.
Mamak Belediye Başkanı Köseden Mansur Yavaşa asfalt tepkisi: Vatandaşa üç aydır eziyeti reva görüyorsunuz

​Bakan Nebati: 30'dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulamasına gidilecektir.

​Bordo-mavililer, anlaşmaya vardığı Bartra'yı bugün Trabzon'a getiriyor.

Giresunsporlu futbolcular Galatasaraylı yıldıza gönderme yaptı.

​Meteoroloji'den 22 il için kuvvetli sağanak uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.