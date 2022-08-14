Visca'nın hastane fotoğrafında dikkati çeken detay

Trabzonspor, Hatayspor ile oynan maçta kolu kırılan Edin Visca'nın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Visca bugün İstanbul’da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır" denildi.

Edin Visca'nın hastanede çekilen fotoğrafında ise kalp atışının 61 olduğu görüldü.

Bordo-mavili taraftarlar bu görseli paylaşarak, "Visca'nın nabzı bile 61 atıyor" yorumlarında bulundu.

Edin Vişça başarılı bir operasyon geçirdi



🔗 https://t.co/WQdEmuMYYs pic.twitter.com/zNZyrmxNO0 — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 14, 2022