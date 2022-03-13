Vitor Pereira aldığı sonuçla Güney Amerika'yı salladı

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Brezilya'nın yolunu tutan Vitor Pereira, Corinthians'ın başında çıktığı ikinci maçta Ponte Preta'yı 5-0 mağlup etti.
Portekizli teknik adamın aldığı bu galibiyet Güney Amerika basınında büyük yankı uyandırdı. Futbolcuların tecrübeli teknik adamla iyi anlaştığını belirten Brezilyalılar Pereira'nın yeni takımında çok başarılı olabileceğini ön gördüler.
Öte yandan Corinthians'ın sosyal medya hesabı, Pereira'nın aldığı galibiyet sonrasında şu paylaşımı yaptı;
- "Vitor Pereira ne düşünüyorsa doğrudur.
- Vitor Pereira hata yaparsa onu affederim.
- Vitor Pereira'nın 100 hayranı varsa, ben de onlardan biriyim.
- Vitor Pereira'nın 1 hayranı varsa, o hayran benim.
- Vitor Pereira'nın hiç hayranı yoksa ben yokum."
se o vitor pereira acha, eu concordo
se o vitor pereira erra, eu perdoo
se o vitor pereira pensa, eu admiro
se o vitor pereira tem 100 fãs, eu sou um deles
se o vitor pereira tem 1 fã, eu sou esse fã
se o vitor pereira não tem fãs, eu não existo
se o vitor pereira acha, eu concordo