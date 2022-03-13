Spor Vitor Pereira aldığı sonuçla Güney Amerikayı salladı
FUTBOL FUTBOL

Vitor Pereira aldığı sonuçla Güney Amerika'yı salladı

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Brezilya'nın köklü takımlarından Corinthians'ın başına geçen Vitor Pereira, ekibiyle çıktığı ikinci maçtan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Portekizli teknik adamın bu galibiyeti Güney Amerika basınında ve sosyal medyada dikkat çekti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Vitor Pereira aldığı sonuçla Güney Amerikayı salladı
Vitor Pereira - Corinthians

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Brezilya'nın yolunu tutan Vitor Pereira, Corinthians'ın başında çıktığı ikinci maçta Ponte Preta'yı 5-0 mağlup etti.

Portekizli teknik adamın aldığı bu galibiyet Güney Amerika basınında büyük yankı uyandırdı. Futbolcuların tecrübeli teknik adamla iyi anlaştığını belirten Brezilyalılar Pereira'nın yeni takımında çok başarılı olabileceğini ön gördüler.

Öte yandan Corinthians'ın sosyal medya hesabı, Pereira'nın aldığı galibiyet sonrasında şu paylaşımı yaptı;

  • "Vitor Pereira ne düşünüyorsa doğrudur.
  • Vitor Pereira hata yaparsa onu affederim.
  • Vitor Pereira'nın 100 hayranı varsa, ben de onlardan biriyim.
  • Vitor Pereira'nın 1 hayranı varsa, o hayran benim.
  • Vitor Pereira'nın hiç hayranı yoksa ben yokum."
Rusya 30 roketle vurdu

Rusya 30 roketle vurdu

NATO eğitim üssüne yönelik saldırıda ölü sayısı artıyor.
Bahşiş terörü kamerada

Bahşiş terörü kamerada

Bir kilometre gelin arabasının üzerinde gitti.
Yunanistan ile yeni bir sayfa

Erdoğan - Miçotakis görüşmesinin ayrıntıları belli oldu.

Son hali görenleri kendine hayran bırakacak.

Vatandaşlar tünel açarak ulaşım sağlıyor.

​AK Parti ve MHP ortak açıklama yapacak.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Mariupol'de camiye sığınan Türklerle ilgili açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.