Pereira aradı, dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye 'Gelirim' dedi

Gelecek sezon hazırlıklarına teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe, transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli takımın, Portekizli hocanın eski öğrencisi olan Hulk'u transfer edeceği iddia edildi.
Sabah'ın haberine göre Vitor Pereira, Brezilyalı oyuncu Hulk'u aradı ve Fenerbahçe için nabız yokladı. 34 yaşındaki golcü ile görüşen Pereira'nın olumlu yanıt aldığı kaydedildi.
Bedelsiz transfer olabilir
Şu anda Brezilya takımlarından Atletico Minero forması giyen Hulk'un sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona eriyor. 10 Şubat 2021 tarihinde bedelsiz olarak Shanghai Port'tan transfer edilen oyuncunun, bedelsiz olarak takımdan ayrılabileceği vurgulandı. Geride bıraktığımız sezon toplamda 30 karşılaşmada forma giyen Hulk, 9 gol ve 9 asistle oynadı.
- Pereira'nın eski öğrencisi
- Vitor Pereira Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Port'ta görev yaparken, Hulk ile çalışmıştı. Kadrosunda Hulk ve Oscar'ı bulunduran Pereira'nın ekibi, 2018 yıllında tarihlerinde ilk kez Çin Süper Ligi'ini kazanmıştı.