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Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısını belirledi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve yardımcıları, 2 maçta yenilen gollerin detaylı analizini yaptı. Yapılan hataları oyuncularına tek tek gösteren Portekizli çalıştırıcı, takım savunmasının önemini vurguladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vitor Pereira, Fenerbahçenin en büyük sıkıntısını belirledi
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe’de son 2 hazırlık maçında yenilen goller nedeniyle teknik direktör Vitor Pereira oyuncularına uyarılarda bulundu. Portekizli teknik adam ve yardımcıları 2 maçta yenilen gollerin detaylı bir analizini yaptı.

Hataları tek tek gösterdi

Pereira, yapılan hataları oyuncularına tek tek gösterdi ve takım savunmasının önemine vurgu yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, savunmada alınacak önlemleri oyuncularına anlattı. Vitor Pereira taktik antrenmanlarda özellikle savunma kurgusu üzerinde durdu.

Yüksek baskı istiyor

Portekizli teknik adam, takım savunmasında oyuncularına topsuz oyun yerleşimi ve baskısını uygulatmak istiyor. Oyuncularından yüksek baskıyla oynamalarını isteyen Pereira, alanların doğru bir şekilde kapatılmasını, böylece topu kullanan rakip oyuncuyu rahatsız etmelerini istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, bunu yapmaları halinde kalesinde pozisyon vermeyeceklerini kaydetti.

  • Hücuma kalktıklarında daha hızlı olmaları gerektiğini, defans yaparken de rakibi başlangıç paslarında engellemedikleri için pozisyon verdiklerini söyleyen Pereira, bu eksikleri gidermek için çalışmalar yaptırıyor.

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