Vitor Pereira onay verdi, Fenerbahçe golcü oyuncu için harekete geçti

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Gelecek sezon planlamasında Thiam ve Samatta'yı düşünmeyen sarı-lacivertliler, Serdar Dursun'un ardından golcü bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak istiyor.

Pereira onay verdi

Güney Amerika basınında yer alan haberlerde, Fenerbahçe'nin Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes forması giyen M'Baye Niang'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Geçtiğimiz sezonu Al Ahli'de kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki oyuncu için Vitor Pereira'nın da onay verdiği kaydedildi.

2018 yılında Torino'nun Milan'dan 12 milyon euro karşılığında transfer ettiği Senegalli oyuncu, 2019 yılında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Rennes'in yolunu tuttu.

Sezonu Al Ahli'de tamamladı

Fransız ekibiyle oynadığı 92 karşılaşmada 30 gol ve 9 asist kaydeden Niang, geride bıraktığımız sezonun devre arasında kiralık olarak Al Ahli'ye transfer oldu. 26 yaşındaki oyuncu burada 5 maçta görev aldı.

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