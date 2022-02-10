Spor Vitor Pereiranın Fenerbahçeden aldığı para ortaya çıktı Yatarak kazanıyor
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Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'den aldığı para ortaya çıktı: Yatarak kazanıyor

Süper Lig'in 17. haftası itibarıyla görevine son verilen Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe'den her ay para almaya devam ettiği öğrenildi. Brezilya basınında yer alan haberlerde, “Vitor Pereira sözleşme süresi dolmadan görevine son verildiği için maaşını almaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Vitor Pereiranın Fenerbahçeden aldığı para ortaya çıktı: Yatarak kazanıyor
Vitor Pereira

Sezona Vitor Pereira önderliğinde büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, 17. hafta itibarıyla Portekizli hocanın görevine son vermişti.

Adı Brezilya Ligi takımlarından Corinthians ile anılan Pereira için, Brezilya basınından ilginç bir iddia gündeme geldi. Menajer Kia Joorabchian Globo Esporte'ye yaptığı açıklamada, "Vitor Pereira sözleşme süresi dolmadan görevine son verildiği için maaşını almaya devam ediyor. Hiç çalışmasa bile çok ciddi geliri var. Corinthians'ın bu kazancın üzerinde bir ödeme yapmasına imkan yok. Burası çok açık ve net" ifadelerini kullandı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Vitor Pereira, Fenerbahçe'den aylık 150 bin euro kazanıyor.

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