Vitor Pereira'nın gelişi sonrasında yıldız oyuncu takımdan ayrılabilir

Fenerbahçe'de uzun süren teknik direktör arayışı nihayet sona erdi. Sarı-Lacivertliler, Emre Belözoğlu'yla sezonun sona ermesinin ardından Vitor Pereira ile anlaşmaya vardı. Portekizli teknik adam 2015-2016 sezonunda Süper Lig 'i 79 puanlı şampiyon Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada 74 puanla bitirmiş, ardından yollar ayrılmıştı.
Caner Erkin ile yaşanan gerginlik
- Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi Caner Erkin depremi yaşanmıştı. Karşılaşma öncesi son toplantıda ilk 11'de olmadığını öğrendikten sonra sinirlerine hakim olamayan Caner Erkin, Vitor Pereira'ya yönelik hakaretleri nedeniyle Galatasaray maçı kadrosundan çıkarılmıştı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın üzerine yürüyen Caner, sinkaflı ifadeler kullanmıştı. Olayın devamında ise Caner'in kadro dışı bırakılmasına karar verilmişti.
Fenerbahçe'de bu anlaşma sonrasında Caner Erkin'in kadrodaki geleceği merak konusu oldu.
Vitor Pereira Fenerbahçe'de: "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak." pic.twitter.com/eK91xcL5Hr
Vitor Pereira Fenerbahçe'de: "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak." pic.twitter.com/eK91xcL5Hr— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 2, 2021