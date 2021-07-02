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Vitor Pereira'nın gelişi sonrasında yıldız oyuncu takımdan ayrılabilir

Fenerbahçe, eski teknik direktörü Portekizli Vitor Pereira ile yeniden anlaştıklarını açıkladı. Akıllara ise Pereira ile Caner Erkin arasındaki gerginlik geldi. Tecrübeli futbolcu ile antrenmanda tartışan Pereira, Caner Erkin'i kadro dışı bırakmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vitor Pereiranın gelişi sonrasında yıldız oyuncu takımdan ayrılabilir
Vitor Pereira Fenerbahçe'de ikinci dönemini geçirecek.

Fenerbahçe'de uzun süren teknik direktör arayışı nihayet sona erdi. Sarı-Lacivertliler, Emre Belözoğlu'yla sezonun sona ermesinin ardından Vitor Pereira ile anlaşmaya vardı. Portekizli teknik adam 2015-2016 sezonunda Süper Lig 'i 79 puanlı şampiyon Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada 74 puanla bitirmiş, ardından yollar ayrılmıştı.

Caner Erkin ile yaşanan gerginlik

  • Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi Caner Erkin depremi yaşanmıştı. Karşılaşma öncesi son toplantıda ilk 11'de olmadığını öğrendikten sonra sinirlerine hakim olamayan Caner Erkin, Vitor Pereira'ya yönelik hakaretleri nedeniyle Galatasaray maçı kadrosundan çıkarılmıştı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın üzerine yürüyen Caner, sinkaflı ifadeler kullanmıştı. Olayın devamında ise Caner'in kadro dışı bırakılmasına karar verilmişti.

Fenerbahçe'de bu anlaşma sonrasında Caner Erkin'in kadrodaki geleceği merak konusu oldu.

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