Vitor Pereira'nın gelişi sonrasında yıldız oyuncu takımdan ayrılabilir

Teknoloji

WhatsApp video gönderimini hızlandırmak için yeni bir kalite ayarı sunuyor

Kısa süre önce Bir Kez Görüntüle özelliğini test etmeye başlayan WhatsApp, şimdi ise video gönderimi sırasında kaliteyi değiştirmeyi sağlayan yeni sistemi hayata geçiriyor. Böylece otomatik, yüksek kalite ya da veri tasarrufu gibi seçimler yapılabiliyor.