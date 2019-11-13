​Vitor Pereira'ya 8 ay hapis cezası verildi ​

Fenerbahçe'nin eski hocası şuan da Çin ekiplerinden Shanghai çalıştıran Vitor Pereira, Yunanistan'da 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fenerbahçe'ye gelmeden önce Yunan ekibi Olympiakos'ta teknik direktörlük yapan Portekizli hoca, takımının Panathinaikos ile olan maçında karıştığı saha olaylarından dolayı ceza aldı. Rakip takımın taraftarlarının tribünün önüne giden Pereira eliyle ‘gelin’ işareti yapmış, ardından seyirciler sahaya inerek futbolcuları ve teknik adamları kovalamıştı.

Yaşanan bu olaylardan sonra yapılan mahkeme sonuçlandı ve Vitor Pereira, 'şiddeti teşvik etmek' suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.