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​Vitor Pereira'ya 8 ay hapis cezası verildi ​

Vitor Pereira'ya 8 ay hapis cezası verildi

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Yunanistan'ın Olympiakos takımını çalıştırırken karıştığı bir saha olayından dolayı 8 ay hapis cezası aldı.

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Pereira 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

Pereira 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

Fenerbahçe'nin eski hocası şuan da Çin ekiplerinden Shanghai çalıştıran Vitor Pereira, Yunanistan'da 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fenerbahçe'ye gelmeden önce Yunan ekibi Olympiakos'ta teknik direktörlük yapan Portekizli hoca, takımının Panathinaikos ile olan maçında karıştığı saha olaylarından dolayı ceza aldı. Rakip takımın taraftarlarının tribünün önüne giden Pereira eliyle ‘gelin’ işareti yapmış, ardından seyirciler sahaya inerek futbolcuları ve teknik adamları kovalamıştı.

Yaşanan bu olaylardan sonra yapılan mahkeme sonuçlandı ve Vitor Pereira, 'şiddeti teşvik etmek' suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Pereira soyunma odasına doğru koşarken.
Pereira soyunma odasına doğru koşarken.

  • 2014-2015 sezonunun devre arasından itibaren Olympiakos'u çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, sezon sonunda şampiyon olduktan sonra Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

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