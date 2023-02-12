|
Spor

Volkan Demirel depremzedeler için yeniden Hatay'da

6 Şubat günü yaşanan deprem sonrasında Hatay'daki durumu çektiği videolarla anlatan ve yardım isteyen Volkan Demirel büyük bir farkındalık sağlamıştı. Demirel, sonrasında ailesi ve futbolcularıyla birlikte İstanbul'a geçmişti. Genç teknik adamın enkazın altında kalan Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut için yeniden Hatay'a döndüğü belirtildi.

17:42 . 12/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Volkan Demirel - Hatayspor Teknik Direktörü

Volkan Demirel - Hatayspor Teknik Direktörü

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, yaşanan depremin ardından Hataylıların sesi olmuştu. Felaketin ardından takımını evinde ağırlayan ve futbolcularının İstanbul'a gidişini sağlayan Demirel, yeniden Hatay'a döndü.

Volkan Demirel'in kulüp tesislerinde incelemelerde bulunduğu ve son durumla ilgili bilgi aldığı belirtildi. Demirel'in Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve futbolcuları Christian Atsu'nun akıbetleri ile ilgili de yetkililerle temasa geçtiği aktarıldı.

Hatırlanacağı üzere Hatayspor, Süper Lig'de kalan maçlarda sahaya çıkmayacağını açıklamıştı. Lige veda eden kulüp, Hatay'daki afetzedeler için çalışmalarda bulunacak.


#Hatayspor
#Volkan Demirel
#Süper Lig
26 dakika önce
default-profile-img
Volkan Demirel depremzedeler için yeniden Hatay'da
Aile Bakanlığından 'koruyucu aile uygulaması' açıklaması
Enes Ünal golünü attı ve depremzedeler için mesaj yolladı
İsrail ablukası altındaki Gazze'de depremzedeler için kan bağışı kampanyası
Galatasaray acı haberi paylaştı: Uğur Kurt depremde hayatını kaybetti
Milli basketbolcu Nilay Aydoğan'dan acı haber geldi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.