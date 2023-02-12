Volkan Demirel depremzedeler için yeniden Hatay'da

Volkan Demirel'in kulüp tesislerinde incelemelerde bulunduğu ve son durumla ilgili bilgi aldığı belirtildi. Demirel'in Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve futbolcuları Christian Atsu'nun akıbetleri ile ilgili de yetkililerle temasa geçtiği aktarıldı.