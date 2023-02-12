Volkan Demirel depremzedeler için yeniden Hatay'da

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Volkan Demirel - Hatayspor Teknik Direktörü
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, yaşanan depremin ardından Hataylıların sesi olmuştu. Felaketin ardından takımını evinde ağırlayan ve futbolcularının İstanbul'a gidişini sağlayan Demirel, yeniden Hatay'a döndü.
Volkan Demirel'in kulüp tesislerinde incelemelerde bulunduğu ve son durumla ilgili bilgi aldığı belirtildi. Demirel'in Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve futbolcuları Christian Atsu'nun akıbetleri ile ilgili de yetkililerle temasa geçtiği aktarıldı.
Hatırlanacağı üzere Hatayspor, Süper Lig'de kalan maçlarda sahaya çıkmayacağını açıklamıştı. Lige veda eden kulüp, Hatay'daki afetzedeler için çalışmalarda bulunacak.