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Spor

Volkan Demirel: En büyük hata benim

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe maçı sonrası mağlubiyetin sorumluluğunu üstenerek en büyük hatanın kendisinde olduğunu söyledi.

22:38 . 22/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Volkan Demirel

Volkan Demirel

Süper Lig 9. haftasında Hatayspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup oldu. Teknik direktör Volkan Demirel maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Volkan Demirel'in açıklamaları:
'Kendimi eleştirdim'

"Kendimi içeride eleştirdim. Ancak, biz hocalar olarak bir planlama yapıyorsunuz. 10-15 gündür bu maçı planlıyoruz. Fenerbahçe'nin içerideki maçlarda 1. alan baskısıyla topu kazanınca stoper bek arasına koşular atıp gol buluyorlar. Biz de buna karşı 5'li savunma yaptık. Seviye farkı çok fazla. Bu benim tercih hakkım. Bunu da tercih ettim. Benim fikrim tamamen. Sahaya uymadı. Bazen planlar tutmaz kötü hoca olursunuz, tutar iyi olursunuz"


'En büyük hata benim'

"Normal sisteme döndük. İlk yarıda da değişiklikler yapabilirdim ama oyuncularımı almak istemedim. İlk yarı bitince 3 hamle yaparak oyunu dengelemeye çalıştık. Dadashov'un ikinci yarı başında pozisyonu var, olsa belki farklı olabilir, belki de olmazdı. Yine de ikinci yarı oyundan memnunum. 8 haftadır iyi giden bir sistem vardı, niye değiştirdin denebilir ama tamamen benim hatam. Futbolcular da insan, robot değil, hata yapabilirler. En büyük hata benim. Futbolcularıma da söyledim, haftaya tekrar maçımız var, bugünü unutun. Bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Bugün bir sistem hatası oldu"


'İyi yerlere geleceğiz'

"Ben iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. 3'lü, 4'lü, 5'li bu benim seçimim. Farklı yorumlayanlarda artniyet ararım. Bu takımı buraya bizler getirdik. Daha iyi yerlere geleceğiz. Bu takımın şu an oynayanını, kalanını kalmayanını ben karar veriyorum. Bugün de ben karar verdim. Bugüne kadar iyi giden bir Volkan'dı ama yine Volkan'da suç. Sistemle ilgili tercih yanlışı oldu. Belki yine yenilirdik ama ilk yarıda 3 gol yemezdik"


'Şampiyon kim olur bilemem'

"Hem Fenerbahçe hem Galatasaray ligin üstünde takımlar. Lig sonuna kadar mücadele edecekler. Hak eden kazansın. Makas çok açık. Galatasaray deplasmanına gidince de bunu çok iyi anlıyorsunuz. Şampiyon kim olur bilemem. Ben Hatay için elimden gelenin en iyisiyle mücadele etmeye devam edeceğim"






#Hatayspor
#Volkan Demirel
#Trendyol Süper Lig
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