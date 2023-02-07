Volkan Demirel: "Kıyamet günü geldi diye düşündüm"

Merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem çevresindeki 10 ili etkiledi. Birçok ilde deprem hissedilirken, bir çoğunda da yıkıma neden oldu. Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay’da çok sayıda bina yerle bir oldu.





Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de, sosyal medya hesabı üzerinden zarar gören vatandaşlar için yardım çağrısında bulunmuştu. Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan ve gözyaşlarını tutamayan Demirel, "Yardım, yardım. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum. Lütfen. Çevre iller de aynı şekilde. Sadece Hatay ve Antakya değil. Rica ediyorum. Allah rızası için. Buradaki insanlar kötü." ifadelerini kullanmıştı.





"Kıyamet günü geldi diye düşündüm"

Daha sonra Hürriyet'e açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, o an yaşadıklarını anlattı. Demirel, "Kıyamet günü geldi diye düşündüm. Hemen oyuncularımı düşündüm. Kimseye ulaşamadım. Hemen Burak Öksüz’ün evine gittik, enkazdan çıkarıldı. Bertuğ Yıldırım’ın durumu da iyi. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Sokaklar yardım diye inliyor” diye konuştu.











