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Volkan Demirel Süper Lig'de hoca oldu

Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu olarak göreve başlayan Volkan Demirel, ilk antrenmanına çıktı.

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Haber Merkezi AA
Volkan Demirel Süper Ligde hoca oldu
Futbolu bıraktıktan sonra yayıncı kuruluşta yorumculuk yapmıştı.

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Francesco Farioli'nin ardından Volkan Demirel ile anlaşma imzaladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel'e ve ekibine başarılar dileriz" denildi.

Ligin 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü deplasmanda Göztepe ile mücadele edecek Fatih Karagümrük, idmanını Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirdi.

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